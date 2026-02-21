Medio centenar de personas protestan en Palma por la caída del 'escudo social': "Les importan muy poco los pobres"

Medio centenar de personas protestan en Palma por la caída del 'escudo social' - EUROPA PRESS

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de medio cententar de personas se han concentrado este sábado en la plaza del Oliver de Palma para protestar por la caída del 'escudo social'.

La protesta ha sido convocada por la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de la Vivienda de Palma. El lunes está prevista otra protesta en Ciutadella.

En declaraciones a los medios, los representantes de las entidades convocantes han reclamado al Gobierno la aprobación de las medidas anunciadas en el 'escudo social' que fue tumbado en el Congreso de los Diputados, entre las que se encuentra la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios, cortes de agua y luz para personas vulnerables.

El texto, que decayó con los votos en contra del PP, Vox y Junts, también incluía la prórroga de la extensión del bono social eléctrico, la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o los incentivos y ayudas fiscales para personas afectadas por catástrofes naturales como la dana de Valencia.

"Dejar sin protección a estos colectivos es intolerable", ha remarcado el portavoz de la Coordinadora, Pep Juárez, quien ha reprochado a los partidos que votaron en contra que "les importan muy poco las personas pobres".