Las mejores imágenes de las 'matines' en la Catedral de Mallorca

La celebración de las 'matines' en la Catedral de Mallorca, a 24 de diciembre de 2025 en Palma.- ISAAC BUJ/EUROPA PRESS

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Mallorca acogió este miércoles la celebración de las tradicionales 'matines' de Navidad, en la que un niño de 12 años y miembro de la Escolania dels Vermells de la Seu, Toni López Dezcallar, puso voz masculina a la Sibil·la tras décadas en las que había sido interpretada exclusivamente por niñas o mujeres.

La celebración arrancó a las 23.00 horas en un templo colmado de feligreses y tuvo, entre otros puntos álgidos, la lectura del 'sermó de la Calenda' por parte de otro chico de 12 años y también miembro de los Vermells, Lluís Turell Amer.

En su homilía, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, tuvo un recuerdo para quienes reclaman "unas condiciones de vida dignas, unos salarios justos, unos alquileres asequibles y unas oportunidades que favorezcan a todos por igual" y llamó a "no aprovecharse de nadie en beneficio propio".

Estas son algunas de las mejores imágenes captadas por el fotógrafo de Europa Press Isaac Buj durante la celebración religiosa y la interpretación de la Sibil·la:

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, entra en la Catedral de Mallorca para presidir la misa de las 'matines'.

Las tradicionales 'neules' de Navidad cuelgan del techo de la Seu.

Lluís Turell Amer, de 12 años y miembro de la Escolania dels Vermells de la Seu, lee el 'sermó de la Calenda' al inicio de la celebración religiosa.

Toni López Dezcallar, también de 12 años e integrante de los Vermells, antes de interpretar la Sibil·la.

El joven cruza por el pasillo central del templo.

Toni López interpreta el canto de la Sibil·la. Es la primera vez en décadas que lo entona una voz masculina.

Otro momento de la interpretación de la Sibil·la.

Cerca de 2.000 personas asistieron a las tradicionales 'matines' de la Seu, una de las misas de Navidad que más tarde se celebra en toda Mallorca.

Las tradicionales 'neules calades' decoran los rincones de la Catedral.