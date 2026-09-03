Memòria de Mallorca rechaza las iniciativas memorialistas del Govern por hacerlas sin contar con la comisión de memoria

Muro de la Dignidad de Palma, en recuerdo de las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil. - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Memòria de Mallorca ha expresado este jueves su desacuerdo con la forma en la que el Govern impulsa iniciativas de conmemoración y memoria de las víctimas de los bombardeos en Mallorca "sin haber elaborado el plan autonómico que exige la ley" y sin contar con la comisión técnica de Memoria Democrática.

La entidad ha criticado en un comunicado que el Ejecutivo balear proponga la instalación de memoriales, sin que esta iniciativa se haya presentado previamente a la comisión.

Es por este motivo que Memòria de Mallorca ha exigido al Govern que cuente con las entidades memorialistas, que se someta al conocimiento y aprobación de la comisión, que incluya a las víctimas de los bombardeos de la aviación franquista y que evite formulaciones que descontextualicen los hechos.

Según ha indicado, es "inaceptable" que las políticas públicas de memoria puedan convertirse en una selección "interesada" de víctimas o en una "recuperación parcial de un relato histórico".

En esta línea, la entidad ha detallado que en Mallorca se asesinaron a más de 2.300 personas, según investigaciones históricas. Estas víctimas no fallecieron en combate ni a consecuencia de una acción bélica, sino que fueron asesinadas y represaliadas por motivos políticos e ideológicos.

Por este motivo, ha mostrado su rechazo a memoriales públicos a víctimas de la guerra "de manea aislada, sin explicar el contexto, mientras se invisibiliza o relativiza a las víctimas de la represión".

"Queremos aclarar que nuestra oposición a esta manera de proceder no significa en ningún caso negar el reconocimiento de las víctimas de los bombardeos, son víctimas de una guerra a consecuencia de un golpe de estado contra el Gobierno legal y legítimo de la segunda república", ha destacado la entidad.

Memòria de Mallorca ha reivindicado que un memorial institucional "no es simplemente una placa", sino que es una intervención pública sobre la memoria colectiva con la que se debe ser "especialmente riguroso".

La entidad ha acusado la Govern por "contradecirse", al votar a favor de la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos en las Islas, mientras que presenta iniciativas como "políticas de memoria democrática".

MÁS DE 5.000 PERSONAS FALLECIDAS

La asociación ha asegurado que, en base a sus investigaciones con expertos, la cifra de muertos por los bombardeos asciende a 5.000 personas.

Por esta razón, ha exigido este miércoles al Govern que impulse una relación nominal de las víctimas a través de la comisión de Memoria Democrática, que incluya nombre, edad, municipio, fecha y lugar de la muerte y cualquier dato que permita la identificación de las víctimas.

La entidad también ha pedido la creación de un memorial con los nombres de las más de 4.000 víctimas civiles de los bombardeos que ocasionó la tripulación del barco 'Baleares'.

Memòria de Mallorca ha solicitado un memorial con los nombres de las más de 6.000 víctimas de la aviación del bando nacional procedente de Mallorca en la costa peninsular y que éste se ubique en el paseo de Sagrera.

Otras de sus reivindicaciones son la incorporación de entidades memorialistas en las disciplinas sobre memoria democrática y que se desarrollen las políticas de memoria conforme a la legislación vigente.