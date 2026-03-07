Menorca acoge una certamen para impulsar y apoyar al tejido comercial de proximidad - CAIB

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Empresarial de Menorca ha acogido un certamen de rebajas que ha reunido a una treintena de comercios de la isla con el objetivo de impulsar y apoyar al tejido comercial de proximidad.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado este sábado el evento, Fira Stocks, acompañado por la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional Baleares, Silvia Delgado.

El objetivo principal del evento, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, es que las tiendas puedan vender productos de final temporada rebajados.

"Esto tipo de iniciativas son una oportunidad para las tiendas, que pueden deshacerse del stock acumulado, pero sobre todo refuerzan el tejido comercial que está abierto todo el año y que da un servicio diferencial y personalizado a los vecinos", ha dicho Saénz de San Pedro.

Una de las novedades de esta edición de Fira Stocks ha sido la creación de un pasaporte disponible para los asistentes a la feria, que da acceso a un sorteo de varios vales valorados en 100 euros para utilizar en las tiendas que forman parte de la Ascome.

La feria, organizada por la Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome) con la colaboración del Govern y de acceso gratuito, se podrá visitar hasta las 19.00 horas del domingo.