Menorca acude a la ITB Berlín con un incremento de asientos del 15%

MENORCA 2 Mar.

Menorca participará desde este martes y hasta el día 6 de marzo en la feria turística ITB de Berlín con seis ciudades conectadas directamente con Alemania este 2026 y un incremento de asientos entre marzo y noviembre del 15 por ciento, según han informado este lunes desde la Fundación Fomento de Turismo de Menorca.

El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, la directora insular de Promoción Turística, Juana Mari Pons, y la gerente de la Fundación Fomento de Turismo, Begoña Mercadal, encabezan la representación menorquina en Berlín, donde ponen rumbo "con muy buenas expectativas".

"Además de tener seis ciudades conectadas y un total de 74.400 asientos previstos para este 2026, las compañías aéreas han decidido adelantar el inicio de las conexiones, mostrando claramente interés en apostar por la isla", han señalado.

En concreto, Menorca estará conectada desde el 29 de marzo con Dusseldorf, Frankfurt, Múnich, Colonia, Stuttgart y Hannover. Las diferentes aerolíneas han decidido adelantar las conexiones en cuatro de los seis casos. La ruta con Dusseldorf arranca el 29 de marzo, mientras que el año pasado lo hizo a mediados de abril, mientras que en Múnich arranca el 4 de abril cuando en 2025 lo hizo en mayo.

En el caso de Stuttgart y Frankfurt las rutas empiezan dos semanas antes manteniéndose igual en abril, con respecto al año pasado, mientras que se mantienen las fechas con Hannover y Colonia.

Por otro lado, han explicado que el incremento de vuelos no solo se ha producido en los meses de temporada alta, sino que se ha extrapolado también a marzo, abril, mayo, septiembre y octubre. De marzo a junio hay 3.603 asientos más, mientras que de septiembre a octubre son 2.632 asientos más que en 2025.

El presidente insular, Adolfo Vilafranca, y la gerente de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, serán los protagonistas en la presentación de destino que hará la isla mañana martes. La intención es mantener la apuesta por promocionar el Opening 2026 que girará en torno a la cultura y el arte, y que arranca del 7 al 25 de abril.