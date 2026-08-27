Menorca, en aviso naranja por rissagas: oscilaciones de hasta 1,5 metros

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo hasta las 13.59 horas de este jueves el aviso naranja por rissagas en Menorca por oscilaciones que pueden alcanzar los 1,5 metros.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha elevado a naranja (IG-1 del plan Meteobal) el nivel de alerta por rissagas en Menorca.

En caso de rissaga, se recomienda proteger los comercios y viviendas próximos a la línea de costa ante la posible invasión del agua del mar, así como retirar elementos como mesas o sillas que puedan ser arrastrados.

Hay que evitar acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua puede arrastras a personas. Hay que evitar igualmente la práctica de deportes náuticos y asegurar las embarcaciones.

El IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.