El mensaje de la Policía Local de Alcúdia a los autores de pintadas vandálicas: "El momento llegará"

Pintada vandálica en Alcúdia. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias pintadas vandálicas han aparecido en los últimos días en Alcúdia y la Policía Local ha lanzado un mensaje en las redes sociales advirtiendo al autor o autores de que "el momento llegará" y de que tendrán que asumir las consecuencias legales y económicas de estas acciones.

"Este mensaje va dirigido directamente al autor o autores de estos actos: el momento llegará. Os garantizamos que continuaremos trabajando, investigando y utilizando todos los medios disponibles hasta identificaros. Y cuando eso ocurra, deberéis asumir todas las consecuencias legales y económicas derivadas de los daños causados en nuestro municipio", han avisado.

El cuerpo policial ha condenado las pintadas que, de manera incívica e irresponsable, se han realizado estos días en el centro histórico del municipio y en otros puntos de la ciudad.

La Policía Local ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de dar con los vándalos. "Si alguien ha visto algo, tiene pruebas, imágenes o cualquier sospecha sobre la identidad de los responsables, puede ponerse en contacto con la Policía Local de Alcúdia", han indicado, garantizando la confidencialidad y el anonimato.