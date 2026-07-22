Es Mercadal contará con una promoción de 34 viviendas públicas de alquiler para residentes

Promoción prevista en Es Mercadal - CAIB

MENORCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, junto con el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Es Mercadal, ha presentado este miércoles el proyecto de la nueva promoción del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) de 34 viviendas de protección pública en régimen de alquiler para residentes que se comenzará a construir a finales de este año en la avenida Ronda de ses Costes, en la esquina con la avenida del Mestre Garí.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca; y el alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, junto con la delegada del Ibavi en Menorca, Águeda Reynés, han presentado el proyecto de la nueva promoción que se construirá en un solar adquirido por el Ibavi a la Sareb el año pasado con la colaboración del Consell.

La promoción dispondrá de 34 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, tres de ellas adaptadas para personas con discapacidad, y 34 plazas de aparcamiento. El proyecto de construcción de la promoción tiene un presupuesto estimado de 8,8 millones de euros, IVA excluido, y se enmarca en el plan de inversiones en infraestructuras 'Islas en transformación', impulsado por el Govern. Esta promoción contará con parte de su financiación procedente de fondos europeos Feder.

Mateo ha subrayado que para la puesta en marcha de esta promoción, el Ibavi adquirió el solar a la Sareb en febrero de 2025 por 1,2 millones de euros. La compra se formalizó mediante un convenio de colaboración con el Consell, que aportó un millón de euros, mientras que el Ibavi asumió el resto del importe y se hará cargo de la construcción de la promoción.

Asimismo, ha destacado que con esta promoción, el Ibavi duplicará el número de viviendas públicas que gestiona en Es Mercadal, donde actualmente dispone de 30 viviendas repartidas en dos promociones, de modo que el parque público del Ibavi en el municipio pasará de 30 a 64 viviendas.

La promoción constará de 34 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, tres de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Se trata de 17 viviendas de dos dormitorios -dos adaptadas- con superficies de entre 63 y 74 metros cuadrados; 15 viviendas de un dormitorio -una adaptada- de entre 49 y 50 metros cuadrados; y dos viviendas de tres dormitorios, de entre 71 y 73 metros cuadrados

El edificio dispondrá de una superficie total construida de 4.685,56 metros cuadrados y se organizará en planta sótano, planta baja y dos plantas superiores. El proyecto también contempla 34 plazas de aparcamiento en la planta sótano, tres de ellas adaptadas.

La propuesta arquitectónica organiza el conjunto en dos volúmenes situados a distintas cotas para adaptarse a la topografía del solar. Las viviendas tendrán doble orientación y ventilación cruzada, terrazas propias y sistemas de protección solar. El proyecto plantea una imagen respetuosa con la arquitectura tradicional y la escala urbana de Es Mercadal.