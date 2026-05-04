Mercadona inicia las obras de su futuro almacén para compra por internet en Mallorca

Vehículos de reparto de Mercadona - MERCADONA

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha comenzado las obras para la construcción de su almacén exclusivo para la compra por internet en Palma, que se sumará a los ya existentes en Valencia, Barcelona, Madrid, Alicante y Sevilla.

Esta 'colmena' --como internamente la compañía denomina a los almacenes destinados al servicio en línea-- estará ubicada en el número 2 de la calle Cal Jutge y contará con una inversión de 19,5 millones de euros.

Según ha informado Mercadona en un comunicado, durante la construcción del almacén participarán más de 25 proveedores que darán empleo a 150 personas en la fase de obras. Así, está previsto que esta infraestructura se ponga en marcha en 2027.

La nave, una construcción de unos 14.300 metros cuadrados, se levantará sobre una parcela de cerca de 13.300 metros cuadrados de superficie.

Igualmente, el equipo que trabajará en la 'colmena' de Palma estará compuesto por más de 200 personas entre repartidores y preparadores de pedidos.

La compañía ya ofrece el servicio de compra en línea en Mallorca a través de su red de tiendas, desde donde se preparan los pedidos que se entregan en Palma, Calvià, Santanyí, Inca, Llucmajor, Son Servera y Santa Margalida, entre otras zonas. Con el nuevo almacén, se reforzará y optimizará este servicio.

Mercadona ha subrayado que la nueva compra en línea persigue mejorar la experiencia del cliente al habilitar la nueva web de compra y aplicación móvil, además de llevar asociados importantes cambios organizativos y de procesos que permiten optimizar la forma en la que se preparan y reparten los pedidos.

Con todo ello, se incrementa la productividad y eficiencia, garantizando un mejor servicio a los clientes, ha apuntado la compañía de supermercados, que cuenta con furgonetas con etiqueta ambiental ECO con motor diésel y transformación a GLP para el reparto que pueden transportar hasta 15 pedidos.

Estos vehículos han sido diseñados exclusivamente con tres zonas de temperatura adaptadas a cada tipo de producto: temperatura ambiente, refrigerado y congelado.

Además, incorporan un sistema de descarga mecanizado que minimiza la manipulación de la carga, con la reducción consiguiente de sobreesfuerzos para los trabajadores y la disminución del tiempo de descarga.