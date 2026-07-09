MÉS acusa a Cort de permitir que las galeras de caballos circulen sin la revisión anual obligatoria

Archivo - Calesas por las calles de Palma un día lluvioso. - PROGRESO EN VERDE - Archivo

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al gobierno municipal de permitir que la galeras de caballos circulen toda la temporada sin la revisión anual obligatoria.

Además, según han señalado en rueda de prensa las regidoras ecosoberanistas Neus Truyol y Kika Coll, los animales no han superado ninguna prueba veterinaria.

La revisión anual tiene por objeto verificar, antes del inicio de la temporada, que los carruajes cumplen las condiciones técnicas y de seguridad exigibles y que los caballos se encuentran en un estado físico y veterinario adecuado para prestar el servicio, han explicado las ediles.

Sin embargo, según Truyol y Coll, el Ayuntamiento no convocado esta revisión antes del inicio de la temporada turística, sino que ha sido el 2 de julio cuando se ha publicado la convocatoria, fijando las inspecciones para los días 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre, cuando la temporada alta prácticamente ya habrá finalizado.

Por este motivo, los ecosoberanistas han registrado una instancia en la que reclaman la suspensión cautelar del servicio hasta que se hayan realizado las revisiones anuales y se haya acreditado que todos los carruajes y todas las caballerías cumplen los requisitos técnicos, veterinarios y administrativos exigidos por el Reglamento.

"El PP ha convertido una revisión preventiva en un simple trámite burocrático. Hacer las inspecciones en septiembre es admitir que durante toda la temporada turística las galeras han circulado sin que el Ayuntamiento hubiera comprobado si reunían las condiciones de seguridad y bienestar animal que exige su propio Reglamento", ha afirmado Truyol

La portavoz ha advertido que se trata de una "grave irresponsabilidad", ya que las galeras comparten la vía pública con autobuses, coches, motocicletas, bicicletas y miles de peatones.

"No pasar la revisión anual obligatoria incrementa innecesariamente los riesgos para la seguridad vial y pone en cuestión el control sobre el estado de los carruajes y de los caballos. ¿Os imagináis un coche circulando sin pasar la ITV? Pues esto", ha añadido.

La portavoz ecosoberanista también ha criticado la manera de actuar del gobierno municipal. "Una vez más, el PP demuestra que cuando hay intereses turísticos por medio las normas pasan a un segundo plano. Todo en favor del turismo. La seguridad y el bienestar animal pueden quedar aparcados. El cumplimiento de las normas, la seguridad vial y el bienestar animal quedan subordinados al hecho de que la actividad turística no se pare ni un solo día", ha argumentado.

En este sentido, Truyol ha exigido al gobierno municipal que "deje de actuar con esta irresponsabilidad y suspenda inmediatamente el servicio hasta que todas las galeras hayan pasado la revisión anual obligatoria".

MÉS per Palma ha reclamado también que las revisiones se lleven a cabo con carácter de urgencia y que el Ayuntamiento haga públicos los resultados de las inspecciones, detallando las incidencias detectadas, las medidas correctoras adoptadas y las autorizaciones concedidas.

"El Reglamento no prevé las revisiones para cumplir un expediente administrativo, las prevé para proteger a las personas y los animales. Si estas inspecciones se hacen cuando la temporada ya se acaba, han perdido completamente su función. Exigimos al gobierno municipal que actúe inmediatamente, asuma su responsabilidad y garantice que ninguna galera vuelva a prestar servicio sin haber superado antes todos los controles obligatorios", ha concluido Truyol.

REVISIONES PERMANENTES

Desde Cort han asegurado, por su parte, que aunque la revisión anual está programada para septiembre, el departamento de Bienestar Animal realiza revisiones a caballos de forma regular y aleatoria.

Fuentes del Consistorio han recordado que el servicio de galeras funciona todo el año y que las autorizaciones no están condicionadas con la temporada turística y que la revisión es anual.

Las mismas fuentes han recordado que se está en un proceso histórico de migración a la galera eléctrica con apoyo mayoritario del sector y la sociedad.