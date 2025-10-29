MÉS acusa a Galmés de optar por un discurso "xenófobo y deshumanizador" al pedir la repatriación de menores migrantes

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de optar por un discurso "xenófobo y deshumanizador" al pedir por carta al Gobierno central que inicie la repatriación de menores migrantes bajo tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Los ecosoberanistas han mostrado su "rechazo frontal" a la petición de Galmés, a quien han acusado de convertir la llegada de estos menores en "una herramienta de confrontación política" y de "alentar el relato del miedo y el rechazo".

En este sentido, la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha exigido a Galmés que cumpla con los derechos humanos y "ponga fin a la instrumentalización de los menores". A su parecer, el PP ha convertido un tema de derechos y solidaridad en "una batalla ideológica y electoral".

"Es una irresponsabilidad mayúscula, estos niños no son un problema: son víctimas de un sistema injusto y merecen protección, no persecución", ha subrayado Perelló, quien ha incidido en que la saturación del sistema de protección "no puede justificar una política de discursos de odio".

Para la formación, las declaraciones del presidente del IMAS, Guilermo Sánchez, son "vergonzosas": "Cuando un responsable político habla de contención y de Frontes ante los menores no acompañados, lo que hace es renunciar a su responsabilidad y abrazar el lenguaje de la derecha más reaccionaria", ha dicho Perelló.

MÉS ha defendido que la respuesta a la migración "tiene que ser desde la protección, la cooperación y la justicia global, no desde el miedo ni la represión". Así, ha exigido reforzar el sistema de acogida del IMAS con recursos "suficientes" y parar "cualquier intento de convertir la protección de los menores en una herramienta de confrontación partidista".

La consellera insular de MÉS Rosa Cursach pedirá explicaciones ante el Consejo Rector del IMAS para conocer de primera mano la situación real de la red de acogida, el número exacto de menores tutelados y los criterios que se están aplicando en los procesos de reagrupamiento o retorno.

"Lo que necesitamos es transparencia, responsabilidad y empatía, no discursos de miedo, las instituciones tienen que estar al lado de los derechos humanos y no de la ultraderecha", ha concluido Cursach.