MÉS acusa al PP de "traicionar a la ciudadanía" poniendo 1.570 plazas turísticas en el mercado en Mallorca

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, en rueda de prensa. Archivo. - MÉS PER MALLORCA

Catalina Inés Perelló: "Es un fraude político; nos hablan de contención pero nos imponen más turismo"

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al equipo de gobierno insular de PP y Vox de "traicionar a la ciudadanía" poniendo 1.570 plazas turísticas en el mercado a lo largo del mes de septiembre.

En nota de prensa, el grupo de MÉS en el Consell ha acusado este viernes al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés (PP), de "traicionar a la ciudadanía y dar pasos atrás en la lucha contra la saturación turística". Todo, tras que a partir del 1 de septiembre salgan al mercado hasta 1.570 plazas turísticas.

Según la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, "esto no es fijar ningún techo de plazas como había anunciado Galmés, es un fraude político; hablan de contención y en realidad imponen más turismo, más presión sobre el territorio y más especulación". Perelló ha remarcado que "el PP ha convertido la moratoria en papel mojado y ahora hace trampas para satisfacer los intereses de los lobbies hoteleros y del negocio del alquiler vacacional".

En este sentido, desde MÉS han recordado que la moratoria aprobada el 2022 fue una herramienta de contención y de debate social sobre los límites del modelo económico. "El PP ha dinamitado este consenso y ha abierto de par en par el cajón de las plazas con un decreto ley hecho a medida de los grandes especuladores".

La formación ecosoberanista ha alertado, además, que el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) prevé convocatorias anuales para poner plazas al mercado tres veces al año, lo que supone "institucionalizar el crecimiento turístico de manera ilimitada".

También, el grupo de MÉS per Mallorca en el Consell ha criticado que se ofrezcan plazas en establecimientos en edificios catalogados o BIC, "mercantilizando el patrimonio y convirtiendo los centros históricos en un escaparate de lujo al servicio del turismo".

Perelló ha alertado que esta política tendrá consecuencias directas sobre la vida de la gente: "Mientras las familias mallorquinas no encuentran vivienda digna y sufren sueldos bajos y precariedad, el PP alimenta la burbuja turística y condena Mallorca a una presión humana y territorial insoportable".

En contraposición a la actuación del gobierno insular de PP y Vox, Perelló ha recordado que MÉS ya ha presentado diferentes iniciativas institucionales para exigir que se respete de verdad un techo de plazas y para frenar "una operación de maquillaje que solo tiene un objetivo: engordar todavía más un modelo turístico desbocado e insostenible". Además, la formación ecosoberanista continuará presentando propuestas para revertir la situación.