MÉS acusa al PP de tratar de alargar durante diez años la "prueba piloto" para importar residuos a Mallorca

El diputado en el Parlament Ferran Rosa y la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP de tratar de alargar durante diez años la "prueba piloto" para importar los residuos de Eivissa y Formentera a la planta incineradora de Son Reus (Palma).

Los 'populares', según han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, han intentado introducir esta cuestión a través de una de las múltiples enmiendas presentadas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

La iniciativa, han considerado, "esconde" la voluntad de alargar durante diez años la llamada "prueba piloto" para la importación de los residuos de las Pitiusas a Mallorca "bajo la apariencia de una simple modificación técnica".

La enmienda establece que el convenio entre los consells insulares que debe regular esta medida pueda tener una duración no inferior a una década, incluyendo el periodo de prueba.

Para MÉS, este hecho desvirtuaría el concepto del término "prueba" y evidenciaría una intención de "convertir una medida excepcional en estructural".

"El PP intenta colar por la puerta de atrás una decisión que hipoteca a Mallorca durante una década. No estamos ante ninguna prueba piloto, sino ante un cambio de modelo encubierto que consolida la importación de residuos", ha sostenido el diputado Ferran Rosa.

El ecosoberanista ha insistido en que los 'populares' estarían tratando de "esconder bajo la etiqueta de prueba piloto deicisones que acabarán convirtiéndose en permanentes".

"Nos quieren hacer creer que es una prueba piloto, pero todos sabemos cómo funciona esto: lo que hoy es provisional mañana se convierte en estructural", ha advertido.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, quien ha considerado que la isla "no puede asumir los errores de planificación de otras instituciones".

"Alargar esta prueba a diez años es una barbaridad y una irresponsabilidad ambiental y territorial. La importación de residuos va contra el modelo de sostenibilidad y de defensa del territorio que necesita esta isla", ha subrayado.

Desde MÉS han sido especialmente críticos con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a quien han acusado de mantener una actitud "pasiva" ante esta operación y de actuar como "un cómplice silencioso de una estrategia que perjudica a Mallorca".

IMPACTO AMBIENTAL

La formación, por otra parte, ha vuelto a advertir sobre las "graves" consecuencias ambientales que tendría la importación de residuos, como un incremento de la incineración que impediría reducir la capacidad de los hornos existentes o la consolidación de un modelo "altamente dependiente" de la quema de residuos.

También provocará una generación de cenizas más elevada, lo que acortará la vida útil de los vertederos de Mallorca y "agravará" la presión ambiental sobre el territorio.

Por todo ello, MÉS reclamará la retirada de la citada enmienda y reclamará que cualquier decisión sobre la gestión de los residuos se adopte siguiendo criterios ambientales, con una planificación rigurosa y respetando el medio ambiente.