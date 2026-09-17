MÉS acusa al PP de "volver a hipotecar" el futuro de Mallorca con una carretera de 350 millones de euros

Joan Llodrà - MÉS PER MALLORCA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que el primer tramo de las obras del segundo cinturón de Palma vaya a suponer una inversión total de 350 millones de euros y ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de "volver a hipotecar" el futuro de la isla.

El conseller de MÉS Joan Llodrà ha cuestionado este jueves en un comunicado las prioridades del PP y ha advertido que Mallorca "no puede continuar atrapada" dentro de un modelo de movilidad con "más carreteras, más coches y más colapso".

"Hablamos de una inversión de 350 millones de euros que no resuelve el problema de fondo: la dependencia del vehículo privado", ha remarcado Llodrà.

El conseller ha reclamado que los recursos públicos se destinen a impulsar "alternativas reales al coche", como el transporte público. "Necesitamos que la gente pueda ir a trabajar, estudiar o desplazarse sin tener que coger el coche obligatoriamente. En cambio, el PP insiste en gastar una fortuna en más asfalto", ha insistido.

Llodrà también ha cuestionado que el Govern y el Consell presenten el proyecto "como una solución al colapso" viario sin explicar qué medidas se aplicarán para evitar que el aumento de la capacidad viaria termine atrayendo "más tráfico".

"Si la única respuesta es construir más carreteras, continuaremos atrapados dentro del mismo círculo", ha reiterado.

El conseller también ha advertido de las consecuencias territoriales y ambientales de esta infraestructura, ya que, considera, cada nueva infraestructura de este tipo "condiciona el futuro de la isla, refuerza un modelo de movilidad insostenible y dificulta avanzar hacia una ordenación del territorio que ponga las necesidades de la ciudadanía en el centro".