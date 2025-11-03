MÉS advierte que la emergencia habitacional y la saturación turística "son dos dimensiones de una misma crisis"

Las portavoces de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, y en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol. - MÉS

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y MÉS per Palma han advertido que la emergencia habitacional y la saturación turística "son dos dimensiones de una misma crisis estructural" que surgen de un modelo económico "que ha priorizado el beneficio privado por delante del bienestar colectivo".

Así lo han expresado este lunes las portavoces de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, y en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol.

Ambas, según ha informado el partido en un comunicado, han reclamado el establecimiento de "límites reales" al crecimiento turístico y "dar poder" a los ayuntamientos para que puedan regular el mercado de la vivienda.

"Mallorca está en un punto de colapso. El turismo masivo no es solo una cifra, es una amenaza estructural para el territorio, para el derecho a la vivienda y para la vida cotidiana de la gente. Es necesario reducir el turismo, no dejar que no nos gobierne él a nosotros", ha dicho Perelló.

A su parecer, el Consell de Mallorca debería ser "un muro de contención ante el crecimiento ilimitado" pero, al contrario, se ha convertido "en el escaparate de un modelo que ya ha traspasado todos los límites".

Truyol, por su parte, ha alertado que en Palma "el derecho a la vivienda está en emergencia" debido a "un modelo turístico fuera de control que lo amenaza cada día más".

"Cada vez más residentes son incapaces de acceder a una casa en condiciones de dignidad, sea para comprar o en alquiler, mientras el Ayuntamiento continúa confiando que el mercado lo resolverá. El mercado no es la solución, es el problema", ha subrayado.

UN GIRO "RADICAL"

Ante esta situación, MÉS ha propuesto "un giro radical" en la gestión tanto de las políticas turísticas como de vivienda con medidas como la reducción del techo de plazas turísticas, la prohibición total del alquiler turístico o la modificación al Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT).

También posibilitando que los ayuntamientos puedan intervenir el mercado de la vivienda y limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, imponer "obligaciones reales" a los grandes tenedores y a los fondos de inversión o ampliar el parque público de vivienda con los inmuebles asequibles como prioridad por encima de los usos turísticos o lucrativos.

Para los ecosoberanistas, estas medidas "no son una cuestión técnica sino una decisión política sobre qué futuro queremos para Mallorca y Palma".

Las dos portavoces han coincidido en la necesidad de tener "instituciones valientes que no gestionen el colapso sino que lo paren y gobiernen el turismo para garantizar el derecho de la gente a vivir en Palma y en Mallorca".