MÉS advierte de una situación "delicada" en el servicio de atención a personas LGTBI del Consell de Mallorca

La consellera insular de MÉS per Mallorca Rosa Cursach. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha aseverado que el Servicio de Atención Integral (SAI) para personas LGTBI del Consell de Mallorca se encuentra en una situación "delicada", después de que el PP "haya dejado caducar el contrato con la asociación Ben Amics.

Los ecosoberanistas han alegado que esta situación "deja en el aire" la continuidad de un servicio "esencial" para las personas del colectivo y sus familias.

En un comunicado, MÉS ha señalado que esta situación evidencia la "falta de planificación y compromiso" del PP en el Consell, puesto que, a su modo de ver, "ha priorizado la improvisación por encima de los derechos y necesidades de las personas LGTBI".

La consellera insular de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, ha criticado que el PP deja "caducar un servicio esencial y abandona los derechos del colectivo LGTBI". "La prórroga continuada de contratos sin renovar evidencia su desidia y la falta de prioridad por la diversidad", ha afirmado.

Así, MÉS per Mallorca recuerda que la pasada legislatura se impulsaron políticas de "igualdad, defensa de derechos y atención a colectivos vulnerables", una trayectoria que contrastaría con las "prórrogas e improvisaciones".

"Sin contrato, sin seguridad y sin planificación, el colectivo LGTBI paga la inacción del PP. Los derechos de las personas no pueden esperar la improvisación de un gobierno que no prioriza las necesidades sociales", ha apelado.

MÉS per Mallorca ha exigido la licitación "inmediata" de un nuevo contrato y un compromiso "firme" para garantizar la continuidad y calidad del SAI LGTBI, así como la seguridad de los profesionales que trabajen y la dignidad de las personas atendidas.

En este sentido, la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha asegurado que mientras el PP "prioriza intereses partidistas y gestiones improvisadas", en MÉS "defienden los derechos, la diversidad y una política coherente de igualdad para todos y todas".