MÉS afea a García su gestión y la consellera responde con críticas al Gobierno por la huelga de médicos

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han afeado a la consellera de Salud, Manuela García, su gestión, a lo que la consellera ha respondido que "quien pone en peligro el derecho a la salud" es el Gobierno, en referencia a la huelga de médicos que arranca este martes.

Igualmente, la consellera ha reivindicado que lo que hace su departamento es recuperar derechos que el anterior Govern recortó e impulsar políticas en salud mental frente al "fracaso" del Ejecutivo de Francina Armengol.

Así ha respondido García ante preguntas de las diputadas de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Marta Carrió y Joana Gomila, respectivamente, quienes han criticado la gestión de la Conselleria por la falta de profesionales y de atención a las personas con trastorno límite de la personalidad.

Para Carrió, las listas de espera aumentan por la gestión de García "y no por casualidad". "No es culpa de las mascarillas ni de Pedro Sánchez, es porque no han hecho una apuesta y defensa decidida por la sanidad pública", ha reprochado.

"Es muy curiosa su preocupación hoy justo el día que comienza una huelga porque la ministra de Sanidad, Mónica García, es incapaz de llegar a acuerdos", ha reprochado la consellera balear, agregando que el Govern ha aumentado el presupuesto en salud y ha recuperado derechos.

De su lado, la menorquinista ha puesto sobre la mesa las quejas y preocupaciones de las personas que sufren trastorno límite de la personalidad y sus familias. A su criterio, estos pacientes no reciben una atención suficiente debido a la falta de recursos.

Sobre esta última cuestión, García ha defendido las políticas en salud mental frente al "fracaso" del anterior Govern, subrayando que su Conselleria ha impulsado un cambio de modelo asistencial que, ha agregado, ya es una realidad.

Asimismo, ha anunciado que el Govern creará una cátedra de hábitos saludables con la Universitat de les Illes Balears (UIB) que se presentará este jueves.