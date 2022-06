MÉS alerta sobre el "bloqueo" del Gobierno a la Ley de Vivienda

Vidal y Truyol, de MÉS per Mallorca.

PALMA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad y candidata de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, y el senador de designación autonómica, Vicenç Vidal, han alertado que el Gobierno tiene bloqueada la Ley estatal de Vivienda.

A través de una nota de prensa, MÉS ha anunciado este martes que Vidal hará una pregunta oral en el pleno del Senado a la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

De este modo, el partido ecosoberanista ha reclamado la regulación de los precios del alquiler, la alternativa habitacional para colectivos vulnerables en riesgo de desahucio y la limitación de la compra de inmuebles a no residentes, entre otras medidas, para hacer efectivo el derecho a la vivienda y poner coto a la crisis habitacional.

"El PSOE y Unidas Podemos tienen, en estos momentos, congelada la Ley estatal de Vivienda en el Congreso", ha asegurado el senador ecosoberanista, Vicenç Vidal, quien ha recordado que se trata de una ley "vital para el bienestar estructural de la ciudadanía de las Islas Baleares" que se encuentra parada "desde hace una eternidad".

Truyol lo ha ejemplificado explicando que el período de enmiendas para la ley "terminó el mes de abril" y que desde entonces está bloqueada "sin negociaciones y con la mayoría parlamentaria aparentemente con poco interés por salir adelante".

Por este motivo, el senador ha anunciado que realizará la pregunta cuándo piensa el Gobierno, ante la emergencia habitacional que viven las Islas Baleares, activar definitivamente la ley estatal de vivienda.

Para Truyol que la ley estatal de vivienda no esté en proceso de tramitación y diálogo "no se entiende en un contexto de emergencia habitacional y económica como el que vivimos". Así, Vidal ha añadido que en el Senado "quedan dos períodos de sesiones antes del paréntesis estival" y que "sería incomprensible que quedara fuera una legislación que es clave para las clases populares".

En este sentido, la regiora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma y candidata de MÉS-Estimam Palma ha recordado que, aunque las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas "necesitamos que el Gobierno regule los precios del alquiler en todo el Estado para garantizar unas bases económicas para con un bien de primera necesidad como la vivienda".

De hecho, Truyol ha recordado que "Palma vive una situación de emergencia habitacional", con una media de precio de 12 euros el metro cuadrado/mes, incrementos continuos de precio, con barrios donde ya se destina más del 50% de la renta familiar al alquiler sumado a unas rentas relativamente bajas, "por el mercado laboral precario del modelo turismo-construcción".

"Congelar los precios no es útil ni para Baleares ni para Palma, necesitamos bajar ya el precio de los alquileres, no podemos esperar dos años así como declarar todo el territorio insular como zona tensionada", ha dicho.

Asimismo, Truyol y Vidal han remarcado que es necesario que la ley "ponga a disposición suelo público, ayudas adaptadas al coste de vida de Baleares y medidas potentes como la penalización por las viviendas vacías, limitar a los pequeños tenedores y negociar con la Unión Europea la excepcionalidad en la venta a no residentes como las que tienen las Islas Aland (Finlandia), Malta o Dinamarca".

Simultáneamente y en este último sentido, Vidal ha cargado contra Podemos, "una formación que hace propuestas loables --en referencia a la iniciativa de limitar la venta de inmuebles locales a no residentes-- pero que se equivoca al exigir responsabilidades autonómicas y locales cuando se trata de competencias estatales y europeas".

Por tanto lo "sensato y provechoso", ha remarcado el senador, "es hablar en propiedad de la problemática de la vivienda" y "centrarse en hacer políticas valientes de izquierdas a todos los niveles, también en el gobierno del Estado y en Europa, donde Podemos tiene eurodiputados y capacidad de influencia".

Por otro lado, Truyol ha recordado que la Ley estatal no prohíbe el desahucio a personas vulnerables sin alternativa habitacional, ni obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio. "Necesitamos que exista alternativa habitacional en caso de colectivos vulnerables. Los ayuntamientos no podemos garantizarlo. No tenemos vivienda o alojamiento público con suficiente volumen como para dar respuesta", ha asegurado.

En este sentido, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad ha recordado que en 2015 MÉS creó en Palma la Oficina Antidesahucios. "Un referente de buena práctica a nivel estatal" que se ocupa, entre otros, de la tramitación de expedientes de vulnerabilidad para detener desahucios y que, pese a los esfuerzos se encuentra con una media de dos desahucios diarios en Palma, "una situación que no podemos seguir tolerando, la Ley estatal de la Vivienda ha contemplado mecanismos legislativos para hacer efectivo el derecho a la vivienda a los colectivos vulnerables".

"El Estado también debería financiar estos servicios territorializados para acompañar y asesorar a quien lo necesite o a quien esté en peligro de perder su casa. La Oficina y los servicios sociales estamos desbordados y no podemos asumir los informes de vulnerabilidad solicitados por los juzgados", ha reivindicado.

Por último y en relación a las necesidades de los colectivos más vulnerables, Truyol ha recordado que la Ley estatal no les garantiza los suministros básicos y vuelve a dejar en manos de los ayuntamientos y sus presupuestos las ayudas económicas para hacer frente a las facturas, "a la vez que no prevé ninguna medida para personas sin hogar ni establece ningún tipo de régimen sancionador frente a los incumplimientos".