MÉS alerta de "graves irregularidades" en la adjudicación de destinos a docentes interinos

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha alertado de "graves irregularidades" que la Conselleria de Educación y Universidades habría cometido en el procedimiento de adjudicación de destinos a los interinos.

En un comunicado, los ecosoberanistas han indicado que la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, firmó la resolución provisional antes de que se acabara el plazo de presentación de reclamaciones.

En concreto, según consta en la web, el plazo para presentar reclamaciones a la resolución provisional era entre el 1 de agosto a las 15.00 horas y el 4 de agosto a las 15.00 horas, pero Cabrer firmó la resolución definitiva el pasado 4 de agosto a las 12.08 horas, es decir, dos horas y 52 minutos antes.

El coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, se ha preguntado "cómo puede ser que el Govern evidencie lo que todo el mundo ya sabe: que no cree en los procedimientos, que no pensaba atender ninguna reclamación de ningún participante por razón que pudiera tener?".

Según el también portavoz parlamentario de la formación, esta situación se añade a otros defectos en el proceso de adjudicación de destinos y que "supone una falta de respeto intolerable hacia los interinos y sus derechos".

MÉS per Mallorca ha apuntado a otras irregularidades, ya que según la documentación publicada por el Ejecutivo autonómico, la resolución provisional se firmó el 4 de agosto a las 13.28 horas, es decir, con posterioridad a la resolución definitiva.

"Esto no solo es cutre e impropio del Govern, sino que pone en peligro de nulidad todo el procedimiento. Si esto sucediera, si se declarara nulo justo antes de iniciar el curso, ¿quién asumiría la responsabilidad del caos?", se ha preguntado.

Los ecosobiranistas han solicitado la comparecencia urgente de la directora general en el Parlament y han exigido al Govern que tome las medidas correctoras necesarias, además de asumir las responsabilidades políticas pertinentes.