MÉS analiza el impacto de la masificación turística en los pueblos y expone algunos casos para frenarlo

Asamblea municipalista de MÉS per Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea municipalista de MÉS per Mallorca ha analizado el impacto de la masificación turística en las localidades de la isla y ha compartido algunos casos de éxito para frenarlo.

En un encuentro reciente en Binissalem, el órgano de alcaldes y regidores ecosoberanistas ha puesto en común los problemas que les genera esta saturación, entre los que destacan la movilidad, el colapso de las carreteras y el uso del transporte público.

La presidenta de la asamblea municipalista, Angelina Pérez, se ha referido a otras problemáticas como las plazas y terrazas de las que los vecinos "se sienten expulsados" o los "mercados intransitables".

Los alcaldes y ediles también han apuntado a la vivienda como "otro tema capital que también se ve afectado por el turismo de masas".

Algunas localidades, como Manacor, han expuesto alternativas de éxito para hacer frente a estas problemáticas como la internalización del servicio de playas por parte del Ayuntamiento, lo que ha permitido reducir el número de hamacas.

En este sentido, la formación ya trabajan una batería de propuestas para "poder vivir dignamente en los pueblos".