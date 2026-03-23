MÉS apunta que hay gastos de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031 que Cort "no ha incluido"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el regidor de Cultura, Javier Bonet, en la presentación de la imagen corporativa de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha avanzado que hará una solicitud de información al Ayuntamiento de Palma para saber el "coste real" de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2023, ya que sostiene que hay "contratos, gastos asociados y sueldos que no se han incluido".

De este modo, los ecosoberanistas han reprochado la "falta de transparencia" y las "graves incoherencias" en los gastos de la candidatura fallida que detalló el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, el pasado miércoles.

En una nota de prensa, han señalado que las cifras "no cuadran" con la información publicada en canales oficiales, hecho que les genera "sospechas" sobre el coste real de un proyecto que ha acabado en fracaso y que "podría haber costado mucho más que los 80.000 euros anunciados".

"Lo que se ha explicado hasta ahora no es creíble y la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto ha costado realmente este fracaso", ha afirmado el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras.

De acuerdo con la información que MÉS per Palma ha podido contrastar a través de canales oficiales, habría como mínimo cuatro gastos confirmados. Entre ellos han citado la elaboración de un dosier con un coste de 6.000 euros, un contrato publicitario con la COPE por valor de 33.000 euros, un contrato de 'merchandising' de 14.000 euros y el sueldo del director general de Proyectos Culturales, Gori Vicens, "nombrado hace un año específicamente para impulsar la candidatura", con un coste de 46.000 euros anuales.

En total, ha resaltado que estas partidas ya suman 98.000 euros, una cifra que supera los 80.000 euros anunciados por Bonet y ha alegado que estos 98.000 euros son "solo la punta del iceberg".

Sin embargo, MÉS ha alertado que "no se han detallado los costes de la publicidad institucional", puesto que este contrato radiofónico ya solo tiene un valor de 33.000 euros, la creación y el desarrollo del 'branding' de la candidatura, el diseño y la creación de la web, la creación y gestión de las redes sociales de Palma 2031, los costes de apertura de la una oficina específica, la producción de material publicitario --como lonas, pancartas, 'rollers'-- y los viajes institucionales donde se ha presentado la candidatura a Madrid, Londres, Donosti, Berlín o Bruselas, en los que habría que añadir dietas, hoteles y vuelos.

"Es imposible que todo esto sume solo 80.000 euros, así que o los números están mal hechos o se oculta información y en ambos casos es muy grave", ha advertido Contreras.

UN PROYECTO "CONDENADO DESDE EL PRINCIPIO"

MÉS per Palma ha destacado que el fracaso de la candidatura "no es casual", sino "consecuencia directa" de la gestión del regidor de Cultura y ha considerado que el proyecto estaba "condenado desde el principio".

"Querían enviar mediadores culturales a los hoteles y hacer espectáculos en el aeropuerto y uno de los principales ejes era que la cultura definiera el viaje de los turistas. Presentaron un proyecto que no podían ni explicar a los vecinos porque simplemente se basaba en blanquear la masificación turística. No se aguantaba por ninguna parte, era un proyecto entre el desprósito y la vergüenza", ha asegurado Contreras.

MÉS ha remarcado que la candidatura tampoco contaba con "uno de los requisitos imprescindibles" para estas candidaturas, que es "tener un amplio consenso social y político", puesto que "no contaba con el apoyo de las entidades sociales y culturales de la ciudad".

Es más, ha subrayado que algunos sectores artísticos han roto sus relaciones con el Ayuntamiento a causa de sus "malas prácticas" por "no haber hecho absolutamente nada para reconducir la situación".

"Se trataba de un capricho del alcalde, Jaime Martínez, y del regidor de Cultura, no de un proyecto de ciudad. Basta ver que en uno de los pilares de la candidatura, GESA, el PP se encuentra absolutamente solo y no cuenta ni con el apoyo de sus socios de gobierno", ha indicado.

Por otra parte, MÉS ha incidido en que mientras el PP se ha dedicado a esto, Palma tiene "bibliotecas de barrio cerradas, equipaciones abandonadas como Can Ribas o las salas de ensayo y teatros como Catalina Valls cerrados desde hace más dos años". "Esta es la política cultural real de Bonet y esto es lo que ha visto la Unesco", ha afirmado Contreras.

Por estos motivos, han reclamado "transparencia" y un "cambio radical" en la política cultural de la ciudad, al reivindicar que "basta ya de proyectos vacíos y de mirar al aeropuerto para hacer política cultural".

"Palma necesita una cultura de verdad, arraigada, participada y útil para la gente y esto empieza con transparencia, buenas prácticas y responsabilidad", ha concluido Contreras.