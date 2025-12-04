MÉS asegura que la planta de residuos prevista cerca del castillo de San Carlos pone en riesgo el patrimonio de Palma

El diputado de SUMAR-MÉS, Vicenç Vidal, y la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, - EUROPA PRESS
PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, y la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, han advertido este jueves de que la construcción de una planta de residuos líquidos peligrosos cerca del castillo de San Carlos pondría "en riesgo" el patrimonio histórico de la ciudad, por lo que han criticado a los 'populares' por priorizar proyectos industriales frente a la conservación del patrimonio.
En rueda de prensa, el diputado ha censurado que se plantee construir una planta de residuos tóxicos en una zona de máxima protección, un proyecto que, según ha afirmado, supone un "grave impacto ambiental". Por ello, ha advertido que pedirá amparo al Estado al considerar que "las autoridades baleares no están cumpliendo con su responsabilidad de proteger el patrimonio".
Por su parte, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha añadido que la Autoridad Portuaria y el Govern quieren "convertir la zona en un polígono industrial" y ha señalado que quieren construir al lado del Bien de Interés Cultural del castillo de San Carlos. Según ha explicado, el proyecto contempla una instalación para gestionar materiales inflamables junto al puerto, pese a que considera que existen otros espacios en Mallorca más adecuados para ubicar plantas de tratamiento de residuos.
Según detallan, esta planta tendría alrededor de 3.400 metros cuadrados y un volumen de 21.000 metros cúbicos, con grandes depósitos y "un impacto visual muy grande sobre el paisaje". La planta podría tratar hasta 5.000 litros de residuos por hora, lo que implicaría un constante flujo de camiones.
Truyol ha subrayado que se ubicaría en el único espacio del puerto que conserva un pequeño bosque litoral, por lo que considera "inadmisible" que este proyecto se lleve a cabo. Así, ha remarcado que es una obra que no se tendría ni que "plantear", porque "ni Palma ni Mallorca pueden asumir un impacto así a nivel social ni ambiental".
La portavoz ha denunciado el "oscurantismo del PP" en torno a esta iniciativa, asegurando que no ha sido explicada públicamente y que se ha actuado "a escondidas" hasta que la oposición ha sacado el proyecto a la luz. Asimismo, ha subrayado que "Palma y su puerto merecen respeto" y ha advertido que, si "el Govern y el Ayuntamiento no lo hacen por sí mismos", les obligarán "desde administraciones superiores".
CONSELL DE MENORCA
Por otro lado, Vidal ha destacado también que, por su parte, el Consell de Menorca también está poniendo en peligro elementos patrimoniales con la construcción de la rotonda entre es Rafal y Rubí, en la carretera general de la isla y ha recordado que, en su día, para ejecutar esta infraestructura a doble nivel, se llegó a plantear una alternativa con menor impacto, pero el actual gobierno insular "ha recuperado el proyecto original, pese a saber que es el más agresivo desde el punto de vista medioambiental".