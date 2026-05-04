MÉS celebra la movilización del Correllengua y reclama una actualización de la ley de normalización lingüística

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha celebrado la movilización del pasado fin de semana en el Correllengua Agermanat y ha reclamado una actualización de la ley de normalización lingüística.

Para el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, los actos del Correllengua demostraron "el enorme compromiso de miles de personas" con el catalán frente a "los discursos de odio de aquellos que pretenden dividir y ensuciar".

En la rueda de prensa previa al pleno, ha reivindicado la necesidad de que todos los partidos que alcanzaron acuerdo para aprobar la ley de normalización lingüística, hace 40 años, hagan un nuevo pacto por la lengua propia.

En concreto, ha apostado por actualizar este marco normativo, argumentando que el texto no contempla ámbitos como internet, la inteligencia artificial o el crecimiento poblacional en Baleares.