MÉS cree que la condonación de deuda es "insuficiente" pero que rechazarla endeudará más a Baleares

Archivo - El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por Més Mallorca, Lluís Apesteguia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado que la condonación de deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda para Baleares, que asciende a los 1.741 millones de euros, es "insuficiente" pero que rechazarla como pretende el Govern hará que el archipiélago se endeude más.

Así se ha expresado este jueves en varios mensajes publicados en su cuenta de la red social X el coordinador y portavoz en el Parlament de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.

"La propuesta de condonación de deuda es muy mejorable, pero nacía de un concepto de justicia básico: nos hemos endeudado con el Gobierno sobre todo porque nos ha privado de los recursos que generábamos y necesitábamos", ha apuntado.

A su parecer, es "clarísimo" que la propuesta de Hacienda es "insuficiente". Ese fue el motivo, ha dicho, por el que su partido se ofreció al Govern para articular un "frente amplio" y reclamar "aquello que merecemos".

No obstante, ha lamentado, la presidenta autonómica, Marga Prohens, "no aceptó la mano tendida y ha jugado más a delegada del PP que a presidenta del país".

"Durante todos estos meses la hemos oído repetir el mantra 'pepero' que si Cataluña y patatas (la beneficiada de la propuesta de Moncloa es Andalucía, pero eso no vende), pero ni una palabra sobre qué parte de nuestro endeudamiento es injusto porque es fruto de la infrafinanciación", ha expuesto Apesteguia.

MÉS per Mallorca, ha considerado, ha sido el único partido que ha puesto este asunto sobre la mesa mediante la presentación de enmiendas a los presupuestos para que se realizara un estudio sobre cuál es esa parte del endeudamiento, que ha estimado que debería ser al menos de 3.000 millones de euros.

"Cuando Marga Prohens dice que renuncia quiere decir que renuncia, quiere decir que todavía nos endeudará más. Como ciudadanos seguiremos con todo nuestra deuda causada por nuestra ilegítima infrafinanciación, y como súbditos españoles asumiremos la deuda condonada a quien sí se sume", ha sentenciado.