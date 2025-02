MÉS cree que el promotor de la macrogranja avícola de Sineu "solo busca hacer ruido" al plantear una explotación porcina

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Archivo.

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado que el promotor de la macrogranja avícola de Sineu "solo busca hacer ruido y presionar a las administraciones" con la reformulación de su proyecto que, como se ha conocido este lunes, plantea albergar una explotación porcina.

En una rueda de prensa previa al pleno de este martes, concretamente a preguntas de los medios, el portavoz parlamentario de MÉS ha asegurado que, pese a las, a su juicio, intenciones del promotor, este partido "no se siente nada presionado", ya que "el promotor y cualquier persona que siga este asunto sabe perfectamente que en el municipio de Sineu hay una suspensión de licencias urbanísticas respecto a cualquier tipo de macrogranja".

Por tanto, ha continuado Apesteguia, cualquier proyecto que haya podido entrar este promotor en el Ayuntamiento de Sineu "ni siquiera se tramitará porque hay vigente moratoria de licencias".

De este modo, ha querido trasladar a los sineurs en particular y a la ciudadanía en general "toda la calma" porque "no tiene viabilidad esta granja y esto lo sabe perfectamente el promotor".

Dicho esto, ha recordado que, cuando se negoció con el Govern el decreto ley que prohíbe las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas, MÉS ya planteó y sigue defendiendo que "la mejor solución" para la cuestión de las macrogranjas es la "aprobación de un plan director sectorial, y no de una norma legislativa, que afecte a todos los tipos de explotaciones ganaderas".

"Nos mantenemos aquí, pues a pesar de que diéramos una solución puntual en un momento concreto, nosotros seguimos defendiendo una solución global de mirada amplia", ha incidido el ecosoberanista, apuntando que "existen diferentes maneras de implementar esta mirada más amplia que MÉS defiende", entre ellas, la tramitación del decreto ley como proyecto de ley o una modificación de un proyecto de ley, porque la moratoria de Sineu es hasta octubre de este año.

"Y, en caso de que no hubiera un movimiento pronto por parte del resto de agentes políticos, desde MÉS per Mallorca, así como se presentó una enmienda a la ley de simplificación administrativa, que precisamente iba en la línea de hacer una moratoria indefinida mientras que no se redactara un plan director sectorial, se presentará una Proposición de Ley en este sentido", ha añadido.

"Entendemos no hay urgencia pero que se ha de hacer en cualquiera de los casos antes de que decaiga la moratoria de Sineu. Pero, para ser precavidos, en el menor plazo posible", ha concluido Apesteguia.