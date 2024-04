MÉS cree que "la única obsesión del PP es favorecer a los de siempre" con la ley de simplificación administrativa

En este sentido, pide el cese "inmediato" del director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca cree que "la única obsesión del PP es favorecer a los de siempre" con la ley de simplificación administrativa, cuyo primer borrador presentará este lunes el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y, que los ecosoberanistas afirman que "no estará centrado en los problemas de la gente, sino en legalizar infracciones urbanísticas en rústico y en favorecer el negocio turístico saltándose las normativas".

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien en este sentido, ha asegurado "no poder evitar" referirse al director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, a quien, ha recordado, dieron tres días para que explicara las presuntas irregularidades que atañen a "su negocio turístico" del que "de momento", para Apesteguia, tanto él como el Govern "solo han sido capaces de explicar la administración de la sociedad pero no de dar explicaciones satisfactorias de por qué se está ejerciendo una actividad turística sin la licencia prescriptiva". Por todo ello, el ecosoberanista ha solicitado el cese "inmediato" de Porsell.