MÉS critica la "contradicción" del PSOE al oponerse al polvorín de Son Sant Joan: "Hacen lo contrario en Madrid"

Archivo - MÉS seguirá sin participar en los Premios Ciudad de Palma mientras no recuperen el catalán como lengua principal - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado la "contradicción insostenible" del PSOE por oponerse a la construcción de un polvorín en la base aérea de Son Sant Joan en Cort mientras hacen "lo contrario" en las instituciones estatales.

La critica de los ecosoberanistas llega después de que este jueves los socialistas aceptaran introducir a una de las mociones que defenderán en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma unas enmiendas en las que se exige la retirada definitiva del proyecto del polvorín.

MÉS, en un comunicado, ha considerado que el apoyo del grupo socialista "choca frontalmente con la realidad", ya que el proyecto militar depende del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Defensa de Margarita Robles, quienes "todavía no lo han descartado oficialmente".

"Si el PSOE ha votado a favor, ahora debe explicar por qué su propio Gobierno mantiene vivo el proyecto. No se puede votar una cosa en Palma y hacer lo contrario en Madrid", ha dicho el regidor ecosoberanista Miquel Àngel Contreras.

La formación ha reclamado "coherencia inmediata" tanto al PSOE como al Gobierno al considerar que el 'No a la guerra' "no puede ser solo un voto simbólico" sino que debe servir "para Gaza, para Irán, para Palma y para Mallorca".

"Si el PSOE es coherente, hoy mismo debe exigir a Sánchez y a Robles que descarten oficialmente el polvorín. La paz no se vota, se practica. Y ahora tienen la obligación de demostrarlo con decisiones reales", ha zanjado Contreras.