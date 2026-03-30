MÉS critica que el Govern presente medidas anticrisis de forma unilateral y pide consensuar con todos los grupos

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que el paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán se presentase de forma unilateral por parte del Govern, y que éste solo aprobará las medidas anunciadas por la presidenta, Marga Prohens, el pasado viernes, sin incluir las del resto de grupos.

Según ha asegurado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa, las medidas que el Ejecutivo presentó el pasado miércoles al resto de grupos se aprobaron de forma unilateral, por lo que reclama que se incluyan también las propuestas de los otros grupos parlamentarios.

En este sentido, ha asegurado que, aunque no están en desacuerdo con las propuestas del Govern, éstas son "insuficientes" y han mostrado desacuerdo con casos concretos, como que las ayudas puedan destinarse a empresas que despidan personal durante la crisis energética provocada por la guerra.

Así, Apesteguia ha considerado que es necesario aplicar medidas para ayudar a las familias vulnerables, así como a otras personas afectadas por la crisis en aspectos como la factura eléctrica o el pago de la matrícula universitaria. "Si no ampliamos la visión, habrá gente que se quedará fuera", ha advertido.

"Sería muy decepcionante ver que, en un tema en el que todos se han mostrado dispuestos a llegar a acuerdos, el Govern actúe de forma unilateral y solo apruebe las medidas que Prohens anunció el viernes", ha reiterado Apesteguia.

Por último, ha criticado que la reunión del pasado miércoles con los grupos parlamentarios se utilizase únicamente para que "la presidenta tuviera la foto que quería", y que no tuvieran intención de incorporar propuestas del resto de los grupos.