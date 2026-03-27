El Govern repartirá cerca de 161 millones de euros entre diferentes sectores afectados por la guerra en Irán

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anuncia el paquete de medidas por la guerra en Irán y Oriente Próximo. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará alrededor de 161 millones de euros a distintos sectores de la economía balear que se puedan ver afectados por la guerra en Irán y Oriente Próximo, con el objetivo de "proteger a las empresas, preservar los puestos de trabajo y evitar el incremento de los costes".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este primer paquete de medidas después de haber mantenido una reunión en la que han estado presentes varios consellers, los Consells insulares, corporaciones locales y representantes de los agentes sociales.

El paquete se articula en cinco bloques que contienen apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales. En primer lugar, el Govern activa un importante mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito a través de la entidad financiera del ISBA.

Estas líneas incluyen una aportación pública destinada a financiar el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con el objetivo de "facilitar al máximo el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre e incremento de costes".

En segundo lugar, el paquete incluye 36,75 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados. De esta cantidad, 13,5 millones de euros se destinan al sector primario, con medidas para compensar los sobrecostes en gasóleo agrario y pesquero, alimentación del ganado, fertilizantes y otros insumos, así como para fomentar inversiones y el consumo de producto local.

Además, habrá 9,75 millones de euros para al sector del transporte, con ayudas específicas para el transporte de mercancías, el transporte discrecional y el sector del taxi, así como una línea para el desguace de vehículos, una demanda del sector.

Otros 13,5 millones de euros se destinan a los sectores industrial, de la construcción y el comercio, con ayudas para compensar los sobrecostes del transporte y de las materias primas, apoyo a empresas exportadoras y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación.

En tercer lugar, el Govern incorpora un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, mediante modificaciones normativas que permitan reducir la carga administrativa y programas temporales para reforzar los equipos de gestión con más personal público, con el objetivo de acortar los plazos de resolución.

El cuarto bloque hace referencia a las medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros. Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el objetivo de "adaptarlos a la escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones".