MÉS defiende a Noguera y remarca que su código ético "sólo contempla la dimisión en casos de corrupción"

Publicado 15/02/2019 13:18:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha defendido este viernes al alcalde de Palma, Antoni Noguera, tras la admisión a trámite de una querella por prevaricación contra él por la regulación del alquiler vacacional en la ciudad, y ha remarcado que su código ético "sólo contempla la dimisión en casos de corrupción".

En un comunicado, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, se ha reafirmado en las "políticas valientes" de su partido que "garantizan el acceso de la vivienda" y van en defensa del "interés general" y de "los intereses de los residentes, por encima de los intereses turísticos o económicos de determinados sectores".

De esta manera, ha señalado que "están en juego dos modelos de ciudad: el de los intereses de unos pocos o el que pone a las personas en el centro de las políticas públicas".

Según ha dicho, "la subida del precio de la vivienda en Palma ha sido, en buena parte, provocada por la proliferación de los pisos de alquiler turístico, algo que implicaba la necesidad de una actuación en la ciudad". "El derecho a la vivienda es fundamental, y este se debe garantizar con todas las herramientas que tiene el Ayuntamiento de Palma a su alcance", ha enfatizado.

La demanda, que ha sido interpuesta por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), señala el delito de prevaricación, en un caso donde, aseguran, "no se aplican los dos supuestos que sustentan esta acusación". "Estos dos supuestos son: arbitrariedad en la motivación y contravenir una ley con conocimiento de causa", ha asegurado Truyol.

Desde MÉS per Palma consideran que, por un lado, "no hay arbitrariedad en la motivación" ya que "la iniciativa de la regulación venía marcada por la Ley de turismo, por la aprobación en pleno de Cort de una iniciativa popular" y "la motivación del expediente y la resolución final de regulación del alquiler turístico está basada en informes técnicos y en el interés general".

Por otra parte, consideran que "no contraviene ninguna ley con conocimiento de causa: de hecho, era de obligación legal regular el alquiler turístico de acuerdo con la normativa autonómica".

Por esto, la formación ecosoberanista defiende que lo que ha hecho Noguera y su equipo de gobierno ha sido "dar cumplimiento a un acuerdo de plenario", una propuesta presentada como iniciativa popular por la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Palma.

Según ha dicho Truyol, la posible investigación de Noguera no se enmarca "en ningún caso de corrupción, por lo que no impide de ninguna manera que sea candidato a la alcaldía de Palma". "El código ético de MÉS sólo contempla la dimisión en casos de corrupción, y este no es el caso de Antoni Noguera", ha reiterado.