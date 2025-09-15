MÉS defiende la propuesta de cogestión aeroportuaria, que apoyará el PP: "Es hora de mover ficha"

La Cámara tomará en consideración la norma con el apoyo del PP

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este martes aprobará previsiblemente la toma en consideración de la proposición de ley, impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca, de cogestión aeroportuaria, y que contará con el apoyo del PP.

"Es hora de mover ficha y de cambiar las cosas", ha afirmado en rueda de prensa el diputado ecosoberanista, Ferran Rosa, que ha subrayado la posibilidad de que 18 años después de incorporarse la cuestión al Estatut d'Autonomia pueda darse impulso a la posibilidad de que decidir en Baleares cómo se gestionan los aeropuertos.

Rosa ha recordado que la carta estatutaria es "clara" cuando dice que el archipiélago podrá participar en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias de acuerdo con las leyes estatales, por ejemplo, en relación a horarios, vuelos o frecuencias.

A grandes rasgos, la proposición legislativa prevé la transferencias de las competencias, que la titularidad de los aeropuertos sea de la Comunidad Autónoma, así como la creación de una autoridad aeroportuaria de Baleares, con la participación de Govern, Consells y Estado.

"Es una manera de cogobernar y decidir entre todos el futuro de Baleares", ha recalcado Rosa, recordando que el incremento en el número de pasajeros va directamente ligado a la masificación turística. Para el diputado, es "imprescindible" elevar la ley al Congreso y que se pueda aprobar "de una vez por todas".

La toma en consideración saldrá adelante con toda probabilidad después de que el PP haya avanzado ya que le prestará apoyo. En este sentido, el portavoz 'popular' en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha avanzado el voto favorable "por coherencia" y para desarrollar el Estatut d'Autonomia. "Marga Prohens ha reclamado a Pedro Sánchez la cogestión aeroportuaria cada vez que se ha reunido con él", ha afirmado.

El 'popular' ha lamentado que, especialmente el aeropuerto de Palma, esté siendo noticia continuamente por la mala gestión, las malas condiciones de los trabajadores, las lamentables infraestructuras, las obras en malas condiciones o las inundaciones que son portada incluso en medios nacionales. "Pedro Sánchez sólo ve el aeropuerto como una caja registradora", ha concluido.

Por parte del PSIB, el portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, no ha revelado el voto de su grupo este martes, aunque ha señalado que mientras que los socialistas defienden la cogestión, la propuesta de los ecosoberanistas es de gestión. "Basta leerse la ley. Cambia la titularidad de las competencias hacia una gestión por parte de la CCAA con la participación de otras instituciones", ha afirmado.

Negueruela, en todo caso, ha añadido que lo que no hará el PSIB es como el PP: "votar sí o abstenerse y luego hacer lo contrario".

El socialista ha insistido en que siempre han exigido la cogestión porque está dentro del marco legal y porque la gestión exclusiva requeriría modificar la Constitución.

Sobre este punto, el diputado de MÉS per Mallorca se ha preguntado si para el PSIB será más importante "proteger" un 'no' de Francina Armengol en el Congreso o defender los intereses de Baleares.

CAMBIO DE PREGUNTAS

En relación al orden del día del pleno, el PSIB ha registrado un cambio de pregunta oral para que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se posiciones en relación a la propuesta de Vox de cambiar la ley de educación para incluir la vehicularidad del castellano. "La ultraderecha marca el calendario de este Govern y Marga Prohens asume todos sus postulados", ha afirmado Negueruela.

Por otra parte, el portavoz preguntará a la presidenta si con más turismo que el año pasado, "hay contención", dado que la jefa del Ejecutivo "ya no habla de presión turística, cuando hace un año decía que sería valiente y tomaría medidas".

Para el PSIB, "Prohens tiene que explicar por qué mintió a toda la ciudadanía sobre unas medidas que no quiere adoptar por no ir en contra de Vox".

También sobre el pleno, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha destacado que presentarán varias iniciativas y preguntas en materia educativa, turística, de movilidad o dependencia. "Haremos un planteamiento global de cuál es el modelo de país que queremos y cómo se piensa llegar", ha concluido.