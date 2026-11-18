Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli y el PSIB han denunciado al Ayuntamiento de Palma ante la Junta Electoral de Baleares por "eliminar" los espacios gratuitos --unas 1.500 farolas-- para hacer propaganda de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Pedimos a Cort que recupere las farolas y las ceda de forma aleatoria mediante un sorteo, como se ha hecho siempre", ha reclamado el candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament con el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia.

Según Pujol, el Ayuntamiento ha suprimido el sorteo de los espacios gratuitos, mientras que el PP ha contratado los 90 espacios comerciales de las farolas de las Avenidas. "Cualquier persona que estos días camine por Palma podría llegar a pensar que solo se presenta un partido en las próximas elecciones", ha criticado.

La denuncia de Ara Més-Front Ampli se fundamenta en el artículo 55 de la ley electoral, que obliga a los ayuntamientos a reservar espacios gratuitos de propaganda electoral.

La coalición ha reclamado a la Junta Electoral que requiera al Ayuntamiento la recuperación de las farolas y su repartimiento entre las candidaturas con "la máxima celeridad".

EL PSOE DENUNCIA QUE EL PP TUVO "INFORMACIÓN PRIVILEGIADA"

El PSIB también ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral por "fraude de ley" después de que por primera vez el Ayuntamiento "solo" haya puesto a disposición de los partidos 30 espacios publicitarios y, "gracias a información privilegiada", el PP haya contratado todas las farolas de las Avenidas.

Según ha criticado la formación en una nota de prensa, el pasado 2 de noviembre, cuando se hizo pública la resolución del Ayuntamiento sobre los espacios a disposición de los partidos, el PSIB se puso en contacto con la empresa encargada de las farolas de Avenidas.

Esta, siempre según los socialsitas, informó de que el PP había contratado todas las pancartas de esta vía de la ciudad. "Es decir, el PP las contrató antes de la resolución del Ayuntamiento que gobierna el PP, cuando todavía no había hecho la cesión de los espacios obligatorios ni había comunidado a los partidos que no podrían disponer de las pancartas".

A su juicio, se ha provocado un "perjuicio evidente" a los partidos políticos, a la pluralidad e imparcialidad que deben mantener los poderes públicos, así como la igualdad de oportunidades y la igualdad electoral entre las candidaturas.

El PSIB-PSOE ha pedido a la Junta Electoral que se deje sin efecto la resolución de Cort del 2 de noviembre al considerar que "se dictó en fraude de ley y va en contra de la normativa electoral".

También ha reclamado que se abra un expediente sancionador al Ayuntamiento al PP y que se estudie si se han producido "hechos ilícitos que tengan consecuencias a nivel penal".

"El PP contrató las pancartas utilizando información privilegiada, información que solo tenían los cargos del partido que gobierna el Ayuntamiento. Estas personas eran las únicas que conocían que Cort no cediría pancartas en ninguna calle de Palma y que las únicas que estarían a disposición de los partidos eran las que comercializa Mallorca, que previamente ya había contratado de forma exclusiva el PP", ha lamentado el partido.

Cabe recordar que Malla SA cede al Ayuntamiento vallas publicitarias situadas en espacios privados y el Consistorio, en compensación, pone a disposición de la empresa las farolas de las Avenidas para instalar pancartas que puede comercializar.

Al mismo tiempo, ha concluido la formación, el Ayuntamiento pone a disposición de las candidaturas las vallas publicitarias y farolas que luego utilizan los partidos políticos.