MÉS denuncia que los récords de presión humana se han convertido en la "nueva normalidad" y pide decrecimiento turístico

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente que los récords de presión humana se han convertido en la "nueva normalidad" y ha reclamado al Govern la aplicación de medidas de decrecimiento turístico, al cumplirse este jueves un año del día en que Baleares registró el máximo histórico de población presente, con más de dos millones de personas simultáneamente en el archipiélago, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

La formación ha advertido que, tras superarse por segundo año consecutivo la barrera de los dos millones de personas presentes en un solo día, las Islas han entrado, a su juicio, en una dinámica de saturación permanente.

En un comunicado, el coordinador general y portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, ha criticado que, un año después de aquel récord, el Govern de Marga Prohens "no solo no ha impulsado medidas para reducir la masificación", sino que ha continuado apostando, según ha dicho, por un modelo basado en el crecimiento turístico "sin límites" y ha renunciado a adoptar políticas para reducir la presión sobre el territorio.

"Cuando dos años seguidos superas los dos millones de personas presentes, ya no hablamos de un récord puntual. Hablamos de un modelo que ha superado los límites físicos, ambientales y sociales de las Islas", ha afirmado Apesteguia.

El también portavoz parlamentario ha sostenido que esta presión se traduce en mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, carreteras colapsadas, servicios públicos saturados, una mayor presión sobre los recursos hídricos, la degradación de los espacios naturales y una pérdida progresiva de calidad de vida para la ciudadanía.

Asimismo, MÉS ha considerado especialmente significativa la manifestación convocada para este sábado en Sóller contra la masificación turística, al entender que refleja el creciente malestar social ante este modelo y que cada vez son más los municipios que reclaman poner límites al crecimiento turístico.

Por ello, Apesteguia ha reclamado retomar las políticas de decrecimiento turístico y priorizar el derecho de la ciudadanía a vivir dignamente en las Islas. "No podemos seguir con una economía que va en contra de la gente que vive en Mallorca y que solo beneficia los bolsillos de unos pocos, los mismos de siempre", ha concluido.

La formación ha defendido que el debate ya no debe centrarse en si este verano volverá a superarse un nuevo récord de presión humana, sino en cómo revertir unos niveles de saturación que, a su juicio, comprometen el futuro de Baleares.