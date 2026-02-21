MÉS denuncia un retroceso del catalán en las instituciones gobernadas por el PP y alerta de una "ofensiva coordinada"

MÉS denuncia un retroceso del catalán en las instituciones gobernadas por el PP - MÉS PER MALLORCA

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente el retroceso "sin precedentes" que a su entender sufre la lengua catalaána en las instituciones gobernadas por el PP y ha alertado de una "ofensiva coordinada" contra la normalización lingüística.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, los ecosoberanistas han advertido que desde el inicio de la legislatura se han acumulado decisiones que debilitan la presencia institucional del catalán y "rompen" el consenso social construido durante décadas en favor de la normalización lingüística.

En una nota de prensa, MÉS ha acusado a PP de impulsar políticas con el apoyo de Vox que "constituyen una estrategia de regresión lingüística que afecta todas las instituciones y todos los ámbitos".

La secretaria de organización de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha criticado la política lingüística del Govern, especialmente, la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública y los acuerdos con Vox que afectan el uso del catalán en la educación.

"Estas medidas ponen en riesgo los derechos lingüísticos de la ciudadanía y debilitan el papel del catalán como lengua propia de las Islas Baleares", ha subrayado Ramon.

En esta línea se ha pronunciado el conseller de MÉS en el Conse4ll de Mallorca Joan Llodrà, quien ha denunciado públicamente que la institución insular "ha pasado de defender la cultura en catalán a contribuir a su marginación institucional".

En concreto, ha criticado el aumento progresivo de categorías en castellano en los Premios Mallorca, la "castellanización" de páginas web y trámites institucionales y la retirada de ayudas a entidades como la Obra Cultural Balear y Joves de Mallorca per la Llengua.

También desde MÉS per Palma han reprobado la política lingüística del Ayuntamiento. La portavoz del partido en Cort, Neus Truyol, ha criticado el impulso de políticas que "debilitan la presencia del catalán en la administración municipal".

En este caso, los ecosoberanistas han hecho referencia a las nuevas convocatorias de bolsas de plazas de la EMT, SMAP o Servicios Funerarios en las que el conocimiento del catalán ha pasado de requisito a mérito.

Por su parte, el diputado de la formación en el Congreso, Vicenç Vidal, ha defendido la necesidad de una ley de lenguas que garantice el uso del catalán, el vasco y el gallego en las instituciones del Estado y en la administración general.

Así, ha reclamado que el reconocimiento de la pluralidad lingüística "no dependa de mayorías coyunturales ni de decisiones políticas regresivas". "El respeto a la diversidad lingüística es una cuestión de calidad democrática y de igualdad de derechos para toda la ciudadanía", ha subrayado.

Con todo, desde MÉS han exigido al PP que "rectifique y recupere el consenso institucional en defensa de la lengua catalana". A su entender, el catalán no es una cuestión partidista, sino un patrimonio colectivo y un elemento central de la identidad cultural y democrática de Mallorca.