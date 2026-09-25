MÉS denuncia el uso de vasos desechables, en contra de la normativa, en la fiesta de la Patrona de Palma

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PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado el posible uso de vasos de un solo uso, en contra de la normativa, en la fiesta de la Patrona.

Por esto, la formación ha registrado una solicitud de información para conocer qué tipo de vasos se utilizaron, su coste, el sistema de recogida y las medidas adoptadas para prevenir residuos, según han informado en un comunicado.

"No hablamos solo de vasos. Hablamos de la responsabilidad ambiental de un administración pública. Hablamos de si el Ayuntamiento cumple las mismas normas que exige a la ciudadanía, a las empresas y a las entidades", ha afirmado la portavoz ecosoberanista, Neus Truyol.

La regidora de MÉS ha recordado que en los acontecimientos públicos se tienen que usar alternativas a los vasos desechables. "Parece que el PP lo ignora e incumple la ley. Quien gobierna tiene la obligación de dar ejemplo. No se puede pedir responsabilidad ambiental a la ciudadanía mientras desde las instituciones se continúa actuando cómo si los recursos fueran infinitos y los residuos desaparecieran por arte de magia", ha apuntado.

La formación ha reclamado los documentos de contratación, las condiciones impuestas a los proveedores y los informes jurídicos o técnicos que acrediten que los recipientes empleados se ajustaban a la normativa.

También quieren saber de qué material eran, si eran reutilizables o desechables, qué sistema de recogida se implantó y qué tratamiento recibieron posteriormente.

Para MÉS per Palma, los hechos son "especialmente graves", puesto que las instituciones públicas tienen que impulsar un cambio de modelo en la manera de organizar los acontecimientos públicos.

"No aceptaremos que la protección del medio ambiente sea solo una palabra bonita en los discursos institucionales. Cuando se gobierna, las políticas ambientales tienen que ser hechos. Un Ayuntamiento que protege el medio ambiente no es el que pone un cartel verde en un escenario. Es el que evita generar residuos cuando existen alternativas", ha añadido Truyol.

MÉS ha recordado que la ley de residuos de Baleares establece que en los acontecimientos públicos se tienen que implantar alternativas a los vasos desechables y un sistema de depósito que evite su abandono.

Además, han subrayado, Palma dispone de un Plan Local de Prevención de Residuos que establece medidas para reducir el impacto ambiental de los acontecimientos, prevenir la generación de residuos y fomentar alternativas reutilizables.