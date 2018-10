MÉS dice que el PP "no deja atrás la corrupción" y Podemos insta a "pedir disculpas" y "devolver el dinero"

Publicado 01/10/2018 12:08:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha afirmado este lunes que el PP "no deja atrás la corrupción", mientras que Podemos ha instado a los 'populares' a "pedir disculpas" y "devolver el dinero robado a los ciudadanos".

Así han valorado MÉS y Podemos el comienzo del juicio del caso 'Over Marketing' que tiene lugar desde esta mañana en la Audiencia Provincial de Baleares, y en el que el expresidente del Govern, Jaume Matas, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconoce varios delitos.

El propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, también ha llegado a un acuerdo, así como otra de las acusadas. El ex conseller de Interior, José María Rodríguez, en cambio, no lo ha aceptado.

"HOY ES LUNES Y RODRÍGUEZ NO ESTÁ EN SU DESPACHO"

Campomar ha ironizado esta mañana diciendo que "hoy es lunes y Rodríguez no está en su despacho, sino en el banquillo de los acusados". Con estas declaraciones, Campomar jugaba con la frase que Rodríguez afirmó haberle dicho al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, cuando negaba en 2006 haberle avisado de que iba a ser detenido.

Además, la diputada de MÉS ha destacado que el PP se ha posicionado a favor de suprimir la Oficina Anticorrupción si llega a gobernar y ha añadido que "al final el PP no deja atrás esta corrupción que le persigue y que está muy presente en el día a día de la política".

"UN GRAN DÍA PARA QUE EL PP DE COMPANY PIDA DISCULPAS"

Por su parte, el portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, ha dicho que "hoy comienza el juicio de la Gürtel balear" y "vuelve a ser un gran día para que el PP de Company pida disculpas a la ciudadanía y devuelva el dinero robado a los ciudadanos".

Además, Jarabo ha recalcado que en esta pieza "no se sospecha de si Matas y Rodríguez han robado para sí mismos, sino que parece que robaban para el PP". "Estaban a disposición de lo que el partido les pedía, robaban para esta cúpula mafiosa de la que formaban parte", ha declarado el diputado de Podemos.

Por su parte, ante la petición de los medios, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha rechazado valorar el pacto alcanzado por Matas y ha pedido "esperar hasta el final de este proceso" ya que "las partes están negociando" y "unos dirán una cosa y otros otra". En este sentido, ha defendido que corresponde al partido y no al grupo parlamentario contestar a este tipo de preguntas.

CASO 'OVER MARKETING'

Rodríguez que se sienta por primera vez en el banquillo, se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel. Matas -que cumple actualmente condena por el 'caso Nóos'- se enfrentaba a nueve años de cárcel, y Mercado a casi cuatro años, pero previsiblemente verán sus penas rebajadas mediante los acuerdos alcanzados con la Fiscalía.

Se le imputan delitos de malversación de caudales, prevaricación, fraude a la administración, y tráfico de influencias. El juicio busca esclarecer el presunto uso de fondos públicos para "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007.