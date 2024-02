MÉS exige a Galmés una investigación del departamento de Hacienda del Consell tras la "dimisión forzada" de Pilar Bonet

El portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al presidente del Consell Insular, Llorenç Galmés, una investigación del departamento de Hacienda y Función Pública de la institución tras la "dimisión forzada" de la exconsellera Pilar Bonet, por su presunta vinculación con un desfalco cuando trabajaba en una empresa privada de handling en la Isla.

En una nota de prensa, y en relación a las acusaciones publicadas a través del diario 'Última Hora', el portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, ha exigido al presidente insular, Llorenç Galmés, una investigación en el departamento de Hacienda después de la "dimisión forzada" de la titular del área acusada de graves delitos económicos.

Según Alzamora, el presunto desfalco que se le imputa a la exconsellera Pilar Bonet "pone en entredicho toda su gestión y compromete la contabilidad del Consell".

El portavoz ecosoberanista ha remarcado que "la gravedad de los delitos y la mala praxis demostrada por la consellera son de una magnitud como para investigar con profundidad su gestión al frente de un departamento como el de Hacienda".

Alzamora, además ha reclamado al presidente del Consell que dé explicaciones y aclare hasta qué punto era sabedor de la presunta implicación de su consellera en un desfalco millonario.

"¿Desde cuando lo sabía? ¿Por qué no la cesó antes?", se ha preguntado el portavoz de MÉS quien ha acusado a Galmés de "encubrir a Bonet y forzar su dimisión apenas un día antes de que la prensa publicara los detalles del caso". Así, Alzamora ha echado en cara a Galmés que no actuara antes. "Si era conocedor tendría que haberla destituido no esperar a disfrazarlo de una dimisión por motivos personales", ha incidido.

En este sentido, Alzamora ha desvelado que "el PP si conocía la implicación de Bonet y que, por este motivo, diferentes cargos se reunieron jueves en la sede del Consell". En concreto, ha señalado al jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y un asesor de comunicación del ejecutivo. A la reunión se incorporó posteriormente, según ha dicho el ecosoberanista, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. "El PP como siempre confunde las instituciones con su partido. Es su practica habitual", ha criticado.

Alzamora ha recordado así mismo que la marcha de Bonet se suma a toda una serie de dimisiones y diferentes casos de incompatibilidad. "Aseguraban que sería el gobierno de los mejores y en solo seis meses han demostrado ser los peores gestores", ha concluido.