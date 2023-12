MÉS insiste en pedir el cese de Antoni Costa: "Prohens no puede enviar el mensaje de que se premia al agresor"

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha insistido este lunes en reclamar el cese o la dimisión del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, argumentando que la líder del Ejecutivo, Marga Prohens, "no puede trasladar el mensaje de que se premia al agresor".

"Prohens no puede enviar el mensaje de que se premia a los agresores y de que se tapa y se perdona a quien perdona al agresor. La presidenta tiene que estar junto a la víctima. Tiene que cesar a Costa", afirmado Carrió en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament.

Para la ecosoberanista, no es relevante la trascendencia pública o si la causa se judicializaba o no. "La agresión existió, que acabe o no en condena es indiferente", ha añadido.

La diputada de MÉS per Mallorca ha insistido en que el conseller no cometió un error, rechazando la argumentación del propio Costa, y ha hecho de nuevo hincapié en que "tomó una decisión y sabía perfectamente lo que estaba haciendo".

Cabe recordar que el cese del gerente del Ibetec, Juan Antonio Serra, acusado de agresión sexual, volverá a ser uno de los temas principales del pleno de este martes.

De este modo, Carrió hará una pregunta sobre eliminación de la violencia, mientras que el portavoz, Lluís Apesteguia, preguntará a Prohens por "la confianza ciega en la palabra del agresor".

El pleno incluye el debate de una moción de los ecosoberanistas en materia turística que, entre otras cuestiones, reclama un gran pacto ajeno a vaivenes partidistas y que apueste por la sostenibilidad económica, social y medioambiental; el aumento de valor y no de volumen y que vele por el bienestar de los residentes.

La propuesta ecosoberanista incluye otras reclamaciones como la gestión aeroportuaria, la constatación de que el volumen de turistas supera la capacidad de carga de Baleares y la exigencia del decrecimiento tanto en oferta como en demanda.

Sobre esta cuestión, Marta Carrió ha insistido en la necesidad de que Baleares "tenga las llaves de las puertas de entrada y salida" para poder controlar los flujos y avanzar hacia el necesario decrecimiento.

La diputada de MÉS ha criticado el doble discurso del PP que se muestra favorable a la diversificación económica al tiempo que incrementa las partidas destinadas a la promoción turística.

La formación ecosoberanista ha pedido al Govern un papel "activo y protagonista" en las políticas de decrecimiento y ha instado al impulso de un debate que permita alcanzar consensos turísticos en materia turística. Carrió ha apuntado a la posibilidad de que el PP sí que se muestre dispuesto a tejer alianzas en materia de diversificación.