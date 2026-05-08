MÉS insta al Govern a mantener los horarios de los equipos de atención temprana de las 'escoletes'

Archivo - Placa en la entrada del Parlament balear en la calle Palau Reial. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han pedido a la Conselleria de Educación y Universidades que mantenga los horarios actuales de los equipos de atención temprana (EAT) de las 'escoletes'.

Según han informado ambas formaciones en un comunicado conjunto, han registrado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para mantener el modelo pedagógico de los EAT actuales, consensuado en 2021.

En el texto, los partidos piden que se preserven los espacios semanales de coordinación y supervisión de los equipos, reforzar las plantillas y recursos y crear un espacio de diálogo para que futuras modificaciones sobre el modelo se consulten primero con profesionales y la comunidad educativa.

Además, reclaman que se revise el marco normativo vigente para adaptarlo a las necesidades de la primera infancia y asegurar el carácter preventivo, comunitario e indisciplinar de los equipos.

Las formaciones han criticado que los nuevos horarios que la Conselleria de Educación y Universidades quiere implantar a los EAT van a reducir el tiempo de atención a las familias, lo que, según estos, va a poner en riesgo el funcionamiento interdisciplinario de estos equipos en la etapa de cero a tres años.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha afeado que el Govern, en vez de reforzar los recursos ante el aumento de demanda de la intervención de los equipos, ha optado por una reorganización que "empeora las condiciones de trabajo y la calidad del servicio". "No se puede hablar de educación inclusiva mientras se debilitan los equipos que hacen el trabajo preventivo y comunitario más importante", ha añadido.

Por su parte, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha señalado que profesionales del sector, sindicatos y especialistas llevan semanas criticando estos cambios que, según apunta, son "un ataque frontal al modelo de atención temprana".

En este sentido, ha reclamado "escuchar a la comunidad educativa y abandonar cualquier deriva hacia modelos asistenciales y de baja intensidad".