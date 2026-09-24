MÉS lleva a todos los ayuntamientos de Mallorca iniciativas sobre gestión sostenible del agua. - MÉS

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asamblea municipalista de MÉS per Mallorca ha acordado este miércoles en Montuïri presentar mociones en todos los ayuntamientos de la isla en materia de recursos hídricos para garantizar la gestión sostenible del agua.

Las iniciativas, según ha indicado la formación ecosoberanista en un comunicado, se basan en el decálogo para garantizar el agua en Mallorca que ha elaborado MÉS y recogen una decena de puntos de acuerdo, entre ellos, la recuperación y el refuerzo de los informes de suficiencia hídrica para cualquier nuevo crecimiento e incorporar la capacidad hídrica a la planificación territorial y urbanística.

También proponen instaurar sistemas tarifarios progresivos, un plan plurianual extraordinario de inversiones en el ciclo del agua con financiación del Govern y del Consell, la reutilización de agua depurada, la recuperación de los acuíferos, la adaptación a la emergencia climática con nuevos planes y establecer medidas contra el derroche.

Los diez compromisos se complementan con medidas para garantizar infraestructuras públicas y agua de calidad en todos los municipios, mejorar la eficiencia energética del ciclo del agua y reforzar la gestión pública, la transparencia y la coordinación entre administraciones.

"Mallorca necesita un cambio de paradigma en la política hídrica. Durante demasiado tiempo hemos intentado dar respuesta a cada incremento de la demanda buscando nuevos recursos. Primero tenemos que conocer los recursos disponibles y protegerlos. Después tenemos que decidir qué desarrollo puede sostener el territorio. Porque el agua que necesitaremos mañana se garantiza con las decisiones que tomamos hoy", ha subrayado la presidenta de la Asamblea Municipalista de MÉS per Mallorca, Angelina Pérez.