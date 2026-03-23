MÉS per Mallorca acusa al Govern de esperar a que regrese Prohens para aprobar el decreto anticrisis

Archivo - El portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de esperar a que regrese la presidenta autonómica, Marga Prohens, de su viaje a República Dominicana y Punta Cana para aprobar el decreto de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

"No vale no hacer nada porque tienes a tu líder bailando bachata y tú lo que quieres es que se pueda hacer la foto anunciando las medidas", ha criticado Apesteguia este lunes en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament.

A su criterio, es "inaceptable" que el Ejecutivo balear no aprobara un primer parquete de medidas el pasado viernes en el Consell de Govern. "Es decepcionante que se esté esperando", ha dicho.

Por otro lado, el ecosberanista ha mencionado algunas de las propuestas que ha registrado su grupo parlamentario a la ley de proyectos estratégicos vía enmiendas y que, ha remarcado, paliarían las dificultades que tiene que la clase trabajadora para llegar a fin de mes.

Entre otras iniciativas, MÉS ha planteado una ampliación del bono social térmico, la creación de un fondo extraordinario para que los centros educativos puedan afrontar la subida del coste de la energía, así como que cualquier persona que esté en la lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y que cumpla con los requisitos pueda obtener una ayuda equivalente al coste del alquiler.