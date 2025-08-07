MÉS per Mallorca celebra la consolidación de los Premis d'Artesania pero lamenta la desaparición del de Dona Artesana

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha valorado positivamente la consolidación de los Premis d'Artesania del Consell de Mallorca pero ha lamentado la desaparición del Premi Dona Artesana.

Así lo ha señalado la formación ecosoberanista en una nota de prensa este jueves, en la que ha celebrado que los Premis d'Artesanía han recibido este año un total de 67 candidaturas.

Por otro lado, desde MÉS han criticado que el PP suprimiera el Premi Dona Artesana cuando llegó al gobierno insular y han exigido la restitución inmediata de esta categoría, creada la legislatura pasada con el objetivo de "reconocer la tarea imprescindible y muchas veces invisibilizada de las mujeres artesanas".

Para la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, los Premis d'Artesania "no pueden avanzar sin una mirada feminista que repare y haga valer el papel de las mujeres en la artesanía de Mallorca".

"EL PP ha eliminado el único galardón que reconocía esta aportación, una decisión política que perpetua la invisibilización institucional de las mujeres en el sector", ha señalado Perelló.

A su criterio, para lograr un sector artesanal "vivo, arraigado y justo" es necesario reconocer "la diversidad de miradas y experiencias que lo hacen posible" y, ha agregado, ello implica "poner las mujeres en el centro".

Por otro lado, la ecosoberanista ha valorado postiviamente la división del Premi de Gastronomia Artesana en dos categorías -- corta y larga duración-- al considerar que permite "reconocer mejor la variedad y riqueza" de las elaboraciones gastronómicas mallorquinas.

Esta doble modalidad, según Perelló, supone un avance cualitativo en el reconocimiento de la singularidad del producto. Además, ha recordado que la división se incorporó por primera vez durante una legislatura con participación de MÉS.

"Es una buena noticia que se recupere esta visión más precisa y cuidadosa de la gastronomía artesana y que se dé espacio a productos con diferentes tiempos de vida, pero todos con una calidad y autenticidad extraordinaria", ha dicho.

Por último, la formación ha felicitado a las personas y colectivos que han presentado candidatura y ha reiterado su compromiso con "un modelo de artesanía arraigado, sostenible, creativo y feminista", donde las instituciones "no den la espalda hacia ninguna pieza fundamental del sector".