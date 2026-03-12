MÉS per Mallorca critica que el Consell quiera introducir la caza en fincas públicas en base a una prueba "limitada"

MÉS per Mallorca critica que el Consell quiera introducir la caza en fincas públicas. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado este jueves la decisión del Consell de permitir la caza en fincas públicas en base a una prueba piloto en las localidades de Tossals Verds y Son Fortuny que han considerado "limitada".

Según han señalado los ecosoberanistas en un comunicado, la recuperación de la actividad cinegética en la isla basándose en una prueba "limitada a unas pocas jornadas" no puede justificar una decisión estructural sobre la gestión de las fincas públicas.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha reclamado que cualquier modificación del uso de estos espacios "se haga con transparencia, participación ciudadana e informes ambientales independientes".

Así, ha reiterado que la convivencia entre actividades cinegéticas y de uso público "no se puede dar por demostrada solo porque no se hayan registrado incidencias puntuales", y ha insistido en que "la presencia de armas en espacios muy frecuentados por excursionistas, familias y centros educativos puede generar preocupación y afectar a la percepción de seguridad de los usuarios".

Además, la formación ha considerado que esta iniciativa supone un cambio de modelo en la concepción y función de las fincas públicas, hasta ahora destinadas, según MÉS, a la conservación del territorio, la educación ambiental y el uso social en condiciones de seguridad y tranquilidad.

Los ecosoberanistas también han cuestionado que se priorice la recuperación de la caza frente a "retos urgentes" en materia de vivienda, masificación y conservación ambiental. "El Consell debería centrar sus esfuerzos en estos desafíos y no en ampliar la presión cinegética en espacios públicos", ha reprochado Perelló.

Frente a la protección de las artes de caza tradicionales de Mallorca, MÉS ha subrayado que "protegerlas no significa transformar la función de las fincas públicas ni limitar su carácter abierto y universal".

Finalmente, la formación ha anunciado que solicitará toda la información técnica sobre la prueba piloto para garantizar que la gestión de las fincas públicas responda al interés general.