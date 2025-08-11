MÉS per Mallorca critica la "falta de previsión" del Govern para ofrecer alternativas a los usuarios del tren en agosto

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado la "falta de previsión" del Govern para ofrecer alternativas a los usuarios del tren ante la reducción de frecuencias del servicio durante el mes de agosto.

Según los ecosoberanistas, la demanda en agosto no baja ya que además de las personas que utilizan el tren para ir a trabajar se suman los turistas y aquellos que lo usan para moverse por la isla en un mes festivo.

Desde MÉS han asegurado que la reducción de frecuencias se debe a que no se cubren las vacaciones de los maquinistas y que, de hecho, solo se ha abierto una plaza extra para esta categoría en dos años de legislatura.

Para el diputado ecosoberanista Ferran Rosa, este año se suman las obras en el paso elevado cerca de la estación Verge de Lluc que han afectado la circulación de trenes y han imposibilitado el refuerzo de trenes para la fiesta del Much de Sineu.

En concreto, ha subrayado que el año pasado hubo 21 trenes que utilizaron más de 5.800 personas, según datos de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), y que este año la oferta se ha reducido a uno. Además, ha criticado que esta noticia se haya conocido día 7 de agosto "sin dar alternativa a los usuarios aparte de anunciar más capacidad en las unidades del metro".

"Es un escándalo que la misma Conselleria que gestiona el tren y el bus no ofrezca ninguna alternativa a los usuarios del primero con un refuerzo del TIB o con servicios especiales para cubrir la demanda con el patente malestar de los pasajeros y provocando que lo que tendría que ser una fiesta, el Much, se convierta en un caos", ha denunciado públicamente Rosa.

El diputado ha reclamado acabar con la reducción del servicio de tren en agosto y ha recordado al Govern su obligación de ofrecer alternativas cuando se den casuísticas que "empeoren todavía más" las frecuencias, como por ejemplo las obras.

A su criterio, "no se puede prometer tren a diez años vista y ser incapaz de cubrir las vacaciones de los maquinistas o prever alternativas a las obras para que afecten lo menos posible a los pasajeros".

"Este Govern tiene completamente abandonados a los usuarios del tren por su incapacidad de gestionar y contratar nuevos maquinistas", ha afeado Rosa.

Según ha denunciado, SFM ha reducido un 13 por ciento las frecuencias este mes de agosto, el mismo porcentaje que se lleva aplicando desde 2013 y que oscila entre el 10 y el 13 por ciento. No obstante, en ese momento, ha remarcado MÉS, en Mallorca vivían 50.000 personas menos y el índice de presión humana en agosto era de 100.000 personas menos.