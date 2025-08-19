MÉS per Mallorca lamenta la "mala praxis" de Educación en el proceso de adjudicación de plazas de docentes interinos

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament María Ramon. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha lamentado la "mala praxis" de la Conselleria de Educación y Universidades en el proceso de adjudicación de plazas de los docentes interinos.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han criticado que el departamento dirigido por Antoni Vera haya tardado dos semanas en arreglar, "y solo en parte", lo que han considerado "una grave irregularidad".

La formación ya denunció públicamente el pasado 7 de agosto que la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados había firmado una resolución provisional antes de que acabara el plazo de presentación de reclamaciones.

Dos semanas después, ha apuntado MÉS, se ha publicado una nueva resolución que anula la anterior, lo que a su parecer significa "admitir la irregularidad". No obstante, han reprochado los ecosoberanistas, la nueva lista no difiera de la anterior ni atiende ninguna de las alegaciones presentadas.

La Conselleria, de este modo, "ha decidido cubrirse las espaldas a nivel jurídico, admitiendo un error administrativo, pero con el mismo trasfondo", ha considerado la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Maria Ramon.

"Denunciamos una vez más el cutrismo del Govern y tememos el mismo caos que en el inicio del curso del año pasado con docentes interinos que no sabían dónde tenían plaza el mismo día de incorporarse", ha advertido.

El partido ha solicitado la comparecencia urgente en el Parlament de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, que en todo caso podría suceder una vez se inice el nuevo periodo de sesiones.