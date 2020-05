MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y GXF piden adaptar el IVA cultural ante la crisis actual

Esta es una del total de diez reivindicaciones sobre el sector que han presentado los cuatro partidos

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera (GXF) han acordado pedir al Gobierno central la adaptación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cultural ante la situación que vive este sector por la crisis del coronavirus (COVID-19).

En esta línea, han recordado que el sector cultural ha sido uno de los "más perjudicados" por la pandemia del COVID y sus consecuencias, siendo "especialmente grave" la situación que sufren, han destacado, las asociaciones, creadores, autónomos y empresas del sector.

Asimismo, han puesto en valor, "ayuntamientos y consells insulares han sido las instituciones que han dado continuidad a la actividad cultural y, en buena medida, han acompañado tanto a las asociaciones, como a los profesionales y empresas en esta situación difícil."

Por este motivo, han insistido en que "a pesar de que vienen tiempos de cambios y de dificultad, esto no puede ser una excusa para que el sector cultural sufra una profunda precarización como ocurrió después de la crisis económica de 2008."

REIVINDICACIONES

En concreto, las reivindicaciones de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y GXF sobre el sector cultural se dirigen tanto al Gobierno central como al Govern.

En este sentido, han detallado que consideran "imprescindible" que cualquier medida cultural del Estado pueda ser adaptada a la realidad insular por parte de las instituciones de autogobierno; que reclaman que el sector sea considerado un elemento "esencial y estratégico" para la diversificación turística; que se adapte el IVA cultural a la situación actual; una reducción de la cuota de autónomos; y ayudas específicas del Estado y del Govern para autónomos temporales, que no estaban dados de alta en el momento del inicio del estado de alarma.

También, han añadido entre sus reclamaciones, la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en el sector cultural por parte del Gobierno; que el Estado permita poder usar todos los fondos propios de ayuntamientos y consells insulares en el sector cultural; que el apoyo a la creación sea una "prioridad" de todas las administraciones competentes, en "especial" de aquellas con más capacidad de gasto; y que se desarrolle el Estatuto del Artista, con un reglamento que permita adaptarse a la realidad insular.

En cuanto al Plan del Govern sobre el sector cultural, las cuatro formaciones han coincidido en que "si bien lo consideran de forma mayoritaria positivo, se reclama más concreción y unas medidas con contenido que preserven las competencias de los consells insulares en materia de cultura."

Con todo, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y GXF se han comprometido a ser "firmes" en estas reivindicaciones y, los equipos de gobierno de los que forman parte, a llevar a cabo políticas para conseguir un sector cultural "fortalecido y capaz de incidir socialmente en la situación post COVID-19."