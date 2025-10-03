MÉS per Mallorca pedirá al Govern que apoye a los creadores de contenido en catalán con becas y presencia en campañas

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament con el objetivo de instar al Govern a apoyar a los creadores de contenido en catalán mediante programas de becas o facilitando su presencia en campañas institucionales.

La iniciativa, que defenderá la diputada ecosoberanista Maria Ramon, sostiene que la lengua catalana está "minorizada" por la gran mayoría de redes sociales, en las que se promociona el contenido siguiendo criterios "puramente numéricos" y sin tener en cuenta los intereses idiomáticos de los potenciales consumidores.

Tanto el Govern como el resto de administraciones públicas, ha defendido el partido en un comunicado, deberían trabajar para normalizar el uso del catalán en todos los ámbitos, incluido en internet.

"Creemos que los creadores de contenido en catalán merecen el reconocimiento y el apoyo necesarios para superar los obstáculos y la competencia de las lenguas hegemónicas en las redes con el objetivo de alcanzar la creación de una comunidad virtual catalanoparlante con vitalidad", ha señalado Ramon.

Para lograrlo, MÉS ha propuesto, entre otras cosas, que las administraciones tengan en cuenta a los creadores de contenido en catalán a la hora de promocionar sus campañas y a promover su presencia también en el sector privado.

Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer convenios con los espacios y equipamientos culturales para que los creadores de contenido en catalán puedan disponer de sus instalaciones, impulsar una línea de becas o llegar a acuerdos con las plataformas digitales para que mejoren el reconocimiento de catalán como lengua de uso.

Otras medidas recogidas en la iniciativa hablan sobre la organización de premios o concursos para reconocer la labor de estos creadores de contenido, la promoción de los contenidos audiovisuales en catalán en centros educativos y espacios infantiles, la coordinación con otros territorios catalanoparlantes o poner en marcha programas de mentoría entre creadores emergentes y consolidados.