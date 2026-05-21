MÉS per Mallorca pide la comparecencia de Albares tras el "ataque" a los activistas de la flotilla

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Fernando Sánchez - Europa Press

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tras el "ataque" sufrido por los activistas de la flotilla a Gaza, seis de los cuales son de Baleares.

La intención de los ecosoberanistas, según han explicado en un comunicado, es que Albares informe de las actuaciones diplomáticas llevadas a cabo por el Gobierno y de las medidas previstas ante los hechos perpetrados por Israel.

Para la formación, la interceptación de los integrantes de la Global Sumud Flotilla por parte de la marina israelí en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria --entre ella, 200 mochilas escolares traídas desde Mallorca-- es "un acto de piratería internacional".

Ha pedido al Gobierno que actúe "con toda la contundencia necesaria" ante lo que han interpretado como una vulneración del derecho internacional y de los derechos humanos y que garantice la llegada de ayuda humanitaria a la franja.

También que proteja a los activistas participantes en la flotilla y que suspenda el acuerdo económico entre la Unión Europea e Israel mientras no se respeten los derechos humanos y el derecho internacional.

"Las mochilas preparadas por los niños de Mallorca simbolizan la solidaridad de un pueblo que no quiere permanecer indiferente ante el sufrimiento palestino. No podemos normalizar que hasta la ayuda humanitaria sea perseguida", han subrayado los ecosoberanistas.