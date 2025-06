MÉS per Mallorca pide la comparecencia de Prohens para explicar el acuerdo de presupuestos del que "se desentendió"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado la comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un pleno del Parlament para dar explicaciones sobre el acuerdo para aprobar los presupuestos alcanzado con Vox del que, a su parecer, "se quiso desentender".

El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha explicado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno que su formación ha registrado una solicitud de comparecencia urgente de la líder del Ejecutivo.

Para MÉS, Prohens "se quiso desentender" del pacto el pasado viernes en la presentación del mismo y no dio detalles de las medidas acordadas con los de Santiago Abascal. En esta línea, Apesteguia ha criticado que "no se puede escudar" en que es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios y que "no es la manera de proceder".

Entre otras cuestiones, ha rechazado que el Govern "asuma las tesis lingüísticas de Vox" y ha considerado que habrá una respuesta de la sociedad civil en las calles ante las agresiones al catalán. "MÉS estará acompañando", ha agregado.