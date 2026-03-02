MÉS per Mallorca pide destinar al deporte base los recursos liberados del Palma Arena

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon en un pleno del Parlament - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una iniciativa parlamentaria para garantizar que, una vez liquidada la última cuota de la financiación del Palma Arena, prevista para julio de este año, los recursos económicos liberados se destinen de manera finalista a la Fundación Balear del Deporte.

Después de años en los que esta infraestructura ha supuesto una carga financiera superior a los 2,7 millones de euros anuales, la autora de la iniciativa, Maria Ramon, ha defendido "convertir una herencia de mala gestión en una oportunidad de retorno social", según ha recogido la formación en un comunicado.

La propuesta insta al Govern a invertir estos recursos en la promoción del deporte de base y escolar, programas de inclusión social y campañas de valores deportivos y en la mejora de las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva (CTEIB) y del Velódromo Illes Balearss, con criterios de distribución equitativos entre islas, con prioridad por municipios con déficit de infraestructuras y barrios vulnerables.

Ramon considera que "los errores del pasado tienen que servir para reforzar el deporte balear, garantizar la equidad territorial y consolidar una gestión pública transparente y útil para la ciudadanía".